Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Хомякоид написав: Да, хрущи будуть заколачивать окна. Может начнут устанавливать печки буржуйки. Что лучше х-з. Будет весело
Думаю тем кто живет в хрущах дадут субсидии. А вот интересно что будет с большими квадратурами в жк с видами на могилки и ЖД которые стоит КГС И УКРБУД ))
150 метров, счетчик, крышная котельная, платил 2300 грн за отопление в среднем по прошлой зиме. Как бы если будет через пару лет 4600 грн, то конечно неприятно, но не смертельно. Больше ударит по рабочему классу, трудовому крестьянству и научной интеллигенции, тем паче найдут способ как сократить количество субсидиантов, иначе никакой бюджет не выдержит.
Хомякоид написав: Да, хрущи будуть заколачивать окна. Может начнут устанавливать печки буржуйки. Что лучше х-з. Будет весело
Думаю тем кто живет в хрущах дадут субсидии. А вот интересно что будет с большими квадратурами в жк с видами на могилки и ЖД которые стоит КГС И УКРБУД ))
150 метров, счетчик, крышная котельная, платил 2300 грн за отопление в среднем по прошлой зиме. Как бы если будет через пару лет 4600 грн, то конечно неприятно, но не смертельно. Больше ударит по рабочему классу, трудовому крестьянству и научной интеллигенции, тем паче найдут способ как сократить количество субсидиантов, иначе никакой бюджет не выдержит.
Ты в Одессе по моему живешь ?)) Как бы в Киеве немного холоднее))
В Одессе средняя температура зимы на 3,5 градуса выше чем в Киеве.
Хомякоид написав: Да, хрущи будуть заколачивать окна. Может начнут устанавливать печки буржуйки. Что лучше х-з. Будет весело
Думаю тем кто живет в хрущах дадут субсидии. А вот интересно что будет с большими квадратурами в жк с видами на могилки и ЖД которые стоит КГС И УКРБУД ))
На этом фоне совкошлак с мелкой квадратурой может замедлить падение)
Самый сок это старый фонд больших метражей. Пишут что в следующем году треть ВВП надо отдать как долги. Думаю все что раньше видели, будет цветочки. Может метро не строят что-то знают. Начнется свал то метро которое ездит остановят. Меньше 1 млн. обычно метро не ездит. Вернемся к временам Киева во время Речи Посполитой. 40 тыс. населения для приграничного города достаточно, все остальные на свал в Европу.
kash написав:Если центральное отопление может лучше биметалл ? Есть счётчик - максимально какая влезет . А панельная наверно kermi , на олх валом
Кстати, тоже слышала, что радиаторы Керми - вполне нормальный вариант по цене и качеству. А вот на олх я бы их не покупала, все-таки это площадка для бу товаров, новые лучше покупать в магазине, с гарантией и т.д., ИМХО. Вот ориентировочные цены https://sogreem.kiev.ua/otoplenie/radiatory_kermi
Олх ещё и площадка для продажи ненужных, неудачно купленных , и ворованных строителями новых вещей . Конечно не для людей ценящих время, но так и форум не для таких людей
а почему только б/у на олх? вот подбираю проектор в гостинную, на розетке цена 25 тыс, на олх такой же новый 16-18 тыс.