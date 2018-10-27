Додано: Суб 27 жов, 2018 16:05

Faceless написав:

На этом фоне совкошлак с мелкой квадратурой может замедлить падение) На этом фоне совкошлак с мелкой квадратурой может замедлить падение)

Самый сок это старый фонд больших метражей.Пишут что в следующем году треть ВВП надо отдать как долги.Думаю все что раньше видели, будет цветочки.Может метро не строят что-то знают. Начнется свал то метро которое ездит остановят.Меньше 1 млн. обычно метро не ездит.Вернемся к временам Киева во время Речи Посполитой.40 тыс. населения для приграничного города достаточно, все остальные на свал в Европу.[/quote]Вы это бред сами выдумываете или вычитали где? Такое под тяжёлыми наркотиками только придумать можно.Какой нафиг треть ВВП за долги отдать за год? Сколько там того старого фонда большого метража и чего они должны боятся?Берегите здоровье, нельзя так убиваться[/quote]Брехня ?