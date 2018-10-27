Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Хомякоид написав: Да, хрущи будуть заколачивать окна. Может начнут устанавливать печки буржуйки. Что лучше х-з. Будет весело
Думаю тем кто живет в хрущах дадут субсидии. А вот интересно что будет с большими квадратурами в жк с видами на могилки и ЖД которые стоит КГС И УКРБУД ))
На этом фоне совкошлак с мелкой квадратурой может замедлить падение)
Самый сок это старый фонд больших метражей. Пишут что в следующем году треть ВВП надо отдать как долги. Думаю все что раньше видели, будет цветочки. Может метро не строят что-то знают. Начнется свал то метро которое ездит остановят. Меньше 1 млн. обычно метро не ездит. Вернемся к временам Киева во время Речи Посполитой. 40 тыс. населения для приграничного города достаточно, все остальные на свал в Европу.
Вы это бред сами выдумываете или вычитали где? Такое под тяжёлыми наркотиками только придумать можно. Какой нафиг треть ВВП за долги отдать за год? Сколько там того старого фонда большого метража и чего они должны боятся? Берегите здоровье, нельзя так убиваться
Faceless написав: На этом фоне совкошлак с мелкой квадратурой может замедлить падение)
Самый сок это старый фонд больших метражей. Пишут что в следующем году треть ВВП надо отдать как долги. Думаю все что раньше видели, будет цветочки. Может метро не строят что-то знают. Начнется свал то метро которое ездит остановят. Меньше 1 млн. обычно метро не ездит. Вернемся к временам Киева во время Речи Посполитой. 40 тыс. населения для приграничного города достаточно, все остальные на свал в Европу. [/quote]Вы это бред сами выдумываете или вычитали где? Такое под тяжёлыми наркотиками только придумать можно. Какой нафиг треть ВВП за долги отдать за год? Сколько там того старого фонда большого метража и чего они должны боятся? Берегите здоровье, нельзя так убиваться[/quote]
Faceless написав:Вы это бред сами выдумываете или вычитали где? Такое под тяжёлыми наркотиками только придумать можно. Какой нафиг треть ВВП за долги отдать за год? Сколько там того старого фонда большого метража и чего они должны боятся? Берегите здоровье, нельзя так убиваться
Хомякоид написав:Самый сок это старый фонд больших метражей. Пишут что в следующем году треть ВВП надо отдать как долги. Думаю все что раньше видели, будет цветочки. Может метро не строят что-то знают. Начнется свал то метро которое ездит остановят. Меньше 1 млн. обычно метро не ездит. Вернемся к временам Киева во время Речи Посполитой. 40 тыс. населения для приграничного города достаточно, все остальные на свал в Европу.
какая могучая аналитега... а Я думал почему за Гриценко голосуют в р-не статпогрешности?
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Faceless написав:Вы это бред сами выдумываете или вычитали где? Такое под тяжёлыми наркотиками только придумать можно. Какой нафиг треть ВВП за долги отдать за год? Сколько там того старого фонда большого метража и чего они должны боятся? Берегите здоровье, нельзя так убиваться
То есть треть бюджета отдать как долги это нормально ? Потянем ? Около 13 млрд. дол. отдать плюс негативное сальдо внешнеэкономической деятельности тоже в минусе и растет ударными темпами . Дехволт ? Забитые окна ?