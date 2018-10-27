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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2477247824792480>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

два сиротливых дома рыбальская
а вокруг обязательно будет город-сад
когда нибудь

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:38

  kingkongovets написав:
trololo написав:а почему только б/у на олх? вот подбираю проектор в гостинную, на розетке цена 25 тыс, на олх такой же новый 16-18 тыс.


ну ворованое еще)


нет, просто контрабас с польши
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:39

  Хомякоид написав:
  Faceless написав:
Хомякоид написав:
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-dol ... 30501.html

Брехня ? :D


У вас треть бюджета это треть ВВП?


То есть треть бюджета отдать как долги это нормально ? Потянем ?
Около 13 млрд. дол. отдать плюс негативное сальдо внешнеэкономической деятельности тоже в минусе и растет ударными темпами .
Дехволт ? Забитые окна ?

Кредиторы в следующем году камня на камне от Украины не оставят. Похоронят экономику, рельсы вывезут на металлолом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:42

  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:Самый сок это старый фонд больших метражей. Пишут что в следующем году треть ВВП надо отдать как долги. Думаю все что раньше видели, будет цветочки. Может метро не строят что-то знают. Начнется свал то метро которое ездит остановят. Меньше 1 млн. обычно метро не ездит. Вернемся к временам Киева во время Речи Посполитой. 40 тыс. населения для приграничного города достаточно, все остальные на свал в Европу.

какая могучая аналитега...
а Я думал почему за Гриценко голосуют в р-не статпогрешности? :mrgreen:


Ну если вы стеб над владельцами бетонопенисов принимаете за аналитику, тут я бессилен. :D
Так что в прошлом году Европа выдала почти 700 тыс. разрешений на проживание.
Первые впереди планеты всей, даже разбомбленной Сирии.
Недвига тока в рост :D
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:43

  airmax78 написав:Кредиторы в следующем году камня на камне от Украины не оставят. Похоронят экономику, рельсы вывезут на металлолом.

А я из тех, кто видит стакан наполовину полным. Придет Вона и раздаст страждущим по 1000 грн., дешевый газ, доллар по 8, бенз по 10.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:47

  kingkongovets написав:два сиротливых дома рыбальская
а вокруг обязательно будет город-сад
когда нибудь

Зображення

Он уже такой красивый, что захватывает дух.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:06

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Кредиторы в следующем году камня на камне от Украины не оставят. Похоронят экономику, рельсы вывезут на металлолом.

А я из тех, кто видит стакан наполовину полным. Придет Вона и раздаст страждущим по 1000 грн., дешевый газ, доллар по 8, бенз по 10.

...аудиторам из БИГ4 работу Па15грн/мес :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Он уже такой красивый, что захватывает дух.

мост?
да, красавец!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:13

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  airmax78 написав:Он уже такой красивый, что захватывает дух.

мост?


суслик)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:29

  Хомякоид написав: Интересно, сколько потянет квартира 100 м. за отопление.
Да, хрущи будуть заколачивать окна. Может начнут устанавливать печки буржуйки.
Что лучше х-з. Будет весело :D

да забей уже окна в ваших Чабанах и не мучайтесь.
А то легенда про немецкого студента на обе ноги хромает
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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