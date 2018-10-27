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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 жов, 2018 16:31
два сиротливых дома рыбальская
а вокруг обязательно будет город-сад
когда нибудь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 27 жов, 2018 16:38
kingkongovets написав:
trololo написав:а почему только б/у на олх? вот подбираю проектор в гостинную, на розетке цена 25 тыс, на олх такой же новый 16-18 тыс.
ну ворованое еще)
нет, просто контрабас с польши
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Суб 27 жов, 2018 16:39
Хомякоид написав: Faceless написав:
У вас треть бюджета это треть ВВП?
То есть треть бюджета отдать как долги это нормально ? Потянем ?
Около 13 млрд. дол. отдать плюс негативное сальдо внешнеэкономической деятельности тоже в минусе и растет ударными темпами .
Дехволт ? Забитые окна ?
Кредиторы в следующем году камня на камне от Украины не оставят. Похоронят экономику, рельсы вывезут на металлолом.
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airmax78
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Додано: Суб 27 жов, 2018 16:42
Прохожий написав: Хомякоид написав:
Самый сок это старый фонд больших метражей. Пишут что в следующем году треть ВВП надо отдать как долги. Думаю все что раньше видели, будет цветочки. Может метро не строят что-то знают. Начнется свал то метро которое ездит остановят. Меньше 1 млн. обычно метро не ездит. Вернемся к временам Киева во время Речи Посполитой. 40 тыс. населения для приграничного города достаточно, все остальные на свал в Европу.
какая могучая аналитега...
а Я думал почему за Гриценко голосуют в р-не статпогрешности?
Ну если вы стеб над владельцами бетонопенисов принимаете за аналитику, тут я бессилен.
Так что в прошлом году Европа выдала почти 700 тыс. разрешений на проживание.
Первые впереди планеты всей, даже разбомбленной Сирии.
Недвига тока в рост
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Хомякоид
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Додано: Суб 27 жов, 2018 16:43
airmax78 написав:
Кредиторы в следующем году камня на камне от Украины не оставят. Похоронят экономику, рельсы вывезут на металлолом.
А я из тех, кто видит стакан наполовину полным. Придет Вона и раздаст страждущим по 1000 грн., дешевый газ, доллар по 8, бенз по 10.
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BIGor
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Додано: Суб 27 жов, 2018 16:47
kingkongovets написав:
два сиротливых дома рыбальская
а вокруг обязательно будет город-сад
когда нибудь
Он уже такой красивый, что захватывает дух.
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airmax78
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Додано: Суб 27 жов, 2018 17:06
BIGor написав: airmax78 написав:
Кредиторы в следующем году камня на камне от Украины не оставят. Похоронят экономику, рельсы вывезут на металлолом.
А я из тех, кто видит стакан наполовину полным. Придет Вона и раздаст страждущим по 1000 грн., дешевый газ, доллар по 8, бенз по 10.
...аудиторам из БИГ4 работу Па15грн/мес
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 27 жов, 2018 17:07
airmax78 написав:
Он уже такой красивый, что захватывает дух.
мост?
да, красавец!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 27 жов, 2018 17:13
Прохожий написав: airmax78 написав:
Он уже такой красивый, что захватывает дух.
мост?
суслик)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 27 жов, 2018 17:29
Хомякоид написав:
Интересно, сколько потянет квартира 100 м. за отопление.
Да, хрущи будуть заколачивать окна. Может начнут устанавливать печки буржуйки.
Что лучше х-з. Будет весело
да забей уже окна в ваших Чабанах и не мучайтесь.
А то легенда про немецкого студента на обе ноги хромает
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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