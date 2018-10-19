Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
То есть треть бюджета отдать как долги это нормально ? Потянем ? Около 13 млрд. дол. отдать плюс негативное сальдо внешнеэкономической деятельности тоже в минусе и растет ударными темпами . Дехволт ? Забитые окна ?
Ничего фантастического, не первый год так. А чтобы дехволт и забитые окна не мерещились надо не злоупотреблять
Кабінет Міністрів України Постанова від 19.10.2018 № 867 Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу
Согласно документу, в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения составит 6235,5 гривни без НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов.
С НДС, затратами на транспортировку и надбавками облгазов цена на газ для нужд населения составит 8550 грн за 1 тыс куб м, о чем было объявлено правительством ранее.
С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения, согласно расчетам ЭП, должна составлять примерно 9851,66 гривни за 1 тыс куб м.
А с 1 января 2020 года "рыночная" цена на газ для населения при условии сохранения показателя базовой цены установится на уровне примерно 12313,85 гривни, согласно документу.
не получилось насладиться, увы...
"Государственная регуляторная служба решила отказать в согласовании проекта постановления Кабинета Министров о поэтапном повышении цены на газ для населения с ноября."
должна может вот накуа эти вбросы на вентилятор???
и кстати каким боком это относится к теме ветки?
Постанова ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНА НА САЙТЕ КАБМИНА Читайте и наслаждайтесь ))) https://www.kmu.gov.ua/ua/npasearch [quote]Кабінет Міністрів України Постанова від 19.10.2018 № 867 Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу
[quote]Согласно документу, в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения составит 6235,5 гривни без НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов.
С НДС, затратами на транспортировку и надбавками облгазов цена на газ для нужд населения составит 8550 грн за 1 тыс куб м, о чем было объявлено правительством ранее.
С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения, согласно расчетам ЭП, должна составлять примерно 9851,66 гривни за 1 тыс куб м.
А с 1 января 2020 года "рыночная" цена на газ для населения при условии сохранения показателя базовой цены установится на уровне примерно 12313,85 гривни, согласно документу.
не получилось насладиться, увы...
"Государственная регуляторная служба решила отказать в согласовании проекта постановления Кабинета Министров о поэтапном повышении цены на газ для населения с ноября."
Кабінет Міністрів України Постанова від 19.10.2018 № 867 Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу
Согласно документу, в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения составит 6235,5 гривни без НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов.
С НДС, затратами на транспортировку и надбавками облгазов цена на газ для нужд населения составит 8550 грн за 1 тыс куб м, о чем было объявлено правительством ранее.
С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения, согласно расчетам ЭП, должна составлять примерно 9851,66 гривни за 1 тыс куб м.
А с 1 января 2020 года "рыночная" цена на газ для населения при условии сохранения показателя базовой цены установится на уровне примерно 12313,85 гривни, согласно документу.
не получилось насладиться, увы...
"Государственная регуляторная служба решила отказать в согласовании проекта постановления Кабинета Министров о поэтапном повышении цены на газ для населения с ноября."
Ляпина в этом трэш-кабмине по-моему единственно адекватный человек, но она назначается самим кабмином, и не является независимой фигурой, способной противостоять большим решениям. С другой стороны, понятно, что ничего кабмин Гройсмана на 2020 год обещать не может, при любом раскладе Гройсман к этому времени будет уже папередником.
Кабінет Міністрів України Постанова від 19.10.2018 № 867 Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу
Согласно документу, в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения составит 6235,5 гривни без НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов.
С НДС, затратами на транспортировку и надбавками облгазов цена на газ для нужд населения составит 8550 грн за 1 тыс куб м, о чем было объявлено правительством ранее.
С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения, согласно расчетам ЭП, должна составлять примерно 9851,66 гривни за 1 тыс куб м.
А с 1 января 2020 года "рыночная" цена на газ для населения при условии сохранения показателя базовой цены установится на уровне примерно 12313,85 гривни, согласно документу.
не получилось насладиться, увы...
"Государственная регуляторная служба решила отказать в согласовании проекта постановления Кабинета Министров о поэтапном повышении цены на газ для населения с ноября."
freeze написав: Ляпина в этом трэш-кабмине по-моему единственно адекватный человек, но она назначается самим кабмином, и не является независимой фигурой, способной противостоять большим решениям. С другой стороны, понятно, что ничего кабмин Гройсмана на 2020 год обещать не может, при любом раскладе Гройсман к этому времени будет уже папередником.
Знакомая фамилия , Ляпина)) Это у которой были МАФы на КПИ но она с ними никак не связана была )))
Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 от партии Всеукраинское объединение «Батькивщина», выбранная в одномандатном округе № 216 города Киева.
Отписал спецам. Никто эту постанову на сайте регуляторной службы не нашел. Источник Укрновыны - знатные фейкометы кстати. Я считаю эта новость - фейк.