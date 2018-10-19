RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2478247924802481>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:
  Faceless написав:
Хомякоид написав: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-dol ... 30501.html

Брехня ? :D


У вас треть бюджета это треть ВВП?


То есть треть бюджета отдать как долги это нормально ? Потянем ?
Около 13 млрд. дол. отдать плюс негативное сальдо внешнеэкономической деятельности тоже в минусе и растет ударными темпами .
Дехволт ? Забитые окна ?

Ничего фантастического, не первый год так. А чтобы дехволт и забитые окна не мерещились надо не злоупотреблять
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22403
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1092 раз.
Подякували: 5012 раз.
 
Профіль
5
1
1
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:38

  airmax78 написав:Сделает уже построенное дороже.

Разве сырьевые рынки уже не развернулись вслед за фондовым?
UA
 
Повідомлень: 2973
З нами з: 19.07.08
Подякував: 227 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:40

в курсе, шо сага подупростила проект чикаги и 5 фальшэтажей из стекла они приняли решение не строить?
мелочь, а неприятно
как пишут на скайскрепере - в итоге очередная тумбочка :(


Зображення
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 27 жов, 2018 17:41, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4882
З нами з: 05.06.16
Подякував: 252 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:41

  Хомякоид написав: Брехня ? :D

Да, брехня.
Ваша легенда студента в Германии окончательно разрушена. Будёновку снимите или парашут :)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1703
З нами з: 31.08.09
Подякував: 129 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:45

  kingkongovets написав:в курсе, шо сага подупростила проект чикаги и 5 фальшэтажей из стекла они приняли решение не строить?
мелочь, а неприятно
как пишут на скайскрепере - в итоге очередная тумбочка :(

Ну он и так красивый.
airmax78
 
Повідомлень: 26503
З нами з: 25.10.12
Подякував: 690 раз.
Подякували: 2945 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:49

  hume написав:
  kingkongovets написав:
вы шо не понимаете зачем и в чьих интересах эта травля и попытки дискредитации?
блин, ну вы же неглупый человек, почему же такой узкий и примитивный взгляд на вещи?

Да понятно, что коса торчит. :mrgreen:
Премии выписывал сам.Интервью давал сам.


рекомендую к прочтению, только спокойно и взвешенно, без эмоций...
https://lb.ua/economics/2018/10/26/4108 ... a_mvf.html
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9865
З нами з: 05.06.13
Подякував: 428 раз.
Подякували: 910 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:54

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Цена на газ для населения должна вырасти до 9852 гривен за 1 тысячу кубометров с 1 мая 2019 года, а также может вырасти до 12314 гривен с 1 января 2020 года.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/26/642027/

должна
может
вот накуа эти вбросы на вентилятор??? :shock:

и кстати каким боком это относится к теме ветки?



Постанова ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНА НА САЙТЕ КАБМИНА
Читайте и наслаждайтесь )))
https://www.kmu.gov.ua/ua/npasearch
Кабінет Міністрів України
Постанова від 19.10.2018 № 867
Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу


Согласно документу, в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения составит 6235,5 гривни без НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов.

С НДС, затратами на транспортировку и надбавками облгазов цена на газ для нужд населения составит 8550 грн за 1 тыс куб м, о чем было объявлено правительством ранее.

С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения, согласно расчетам ЭП, должна составлять примерно 9851,66 гривни за 1 тыс куб м.

А с 1 января 2020 года "рыночная" цена на газ для населения при условии сохранения показателя базовой цены установится на уровне примерно 12313,85 гривни, согласно документу.


не получилось насладиться, увы...

"Государственная регуляторная служба решила отказать в согласовании проекта постановления Кабинета Министров о поэтапном повышении цены на газ для населения с ноября."

https://lb.ua/economics/2018/10/27/4110 ... zalas.html
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9865
З нами з: 05.06.13
Подякував: 428 раз.
Подякували: 910 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:
4483277:zzzzzz"]Цена на газ для населения должна вырасти до 9852 гривен за 1 тысячу кубометров с 1 мая 2019 года, а также может вырасти до 12314 гривен с 1 января 2020 года.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/26/642027/

должна
может
вот накуа эти вбросы на вентилятор??? :shock:

и кстати каким боком это относится к теме ветки?



Постанова ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНА НА САЙТЕ КАБМИНА
Читайте и наслаждайтесь )))
https://www.kmu.gov.ua/ua/npasearch
[quote]Кабінет Міністрів України
Постанова від 19.10.2018 № 867
Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу


[quote]Согласно документу, в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения составит 6235,5 гривни без НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов.

С НДС, затратами на транспортировку и надбавками облгазов цена на газ для нужд населения составит 8550 грн за 1 тыс куб м, о чем было объявлено правительством ранее.

С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения, согласно расчетам ЭП, должна составлять примерно 9851,66 гривни за 1 тыс куб м.

А с 1 января 2020 года "рыночная" цена на газ для населения при условии сохранения показателя базовой цены установится на уровне примерно 12313,85 гривни, согласно документу.


не получилось насладиться, увы...

"Государственная регуляторная служба решила отказать в согласовании проекта постановления Кабинета Министров о поэтапном повышении цены на газ для населения с ноября."

https://lb.ua/economics/2018/10/27/4110 ... zalas.html[/quote]

[quote="Прохожий написав:
  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:[quote="4483277:zzzzzz"]Цена на газ для населения должна вырасти до 9852 гривен за 1 тысячу кубометров с 1 мая 2019 года, а также может вырасти до 12314 гривен с 1 января 2020 года.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/26/642027/

должна
может
вот накуа эти вбросы на вентилятор??? :shock:

и кстати каким боком это относится к теме ветки?



Постанова ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНА НА САЙТЕ КАБМИНА
Читайте и наслаждайтесь )))
https://www.kmu.gov.ua/ua/npasearch
Кабінет Міністрів України
Постанова від 19.10.2018 № 867
Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу


Согласно документу, в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения составит 6235,5 гривни без НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов.

С НДС, затратами на транспортировку и надбавками облгазов цена на газ для нужд населения составит 8550 грн за 1 тыс куб м, о чем было объявлено правительством ранее.

С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения, согласно расчетам ЭП, должна составлять примерно 9851,66 гривни за 1 тыс куб м.

А с 1 января 2020 года "рыночная" цена на газ для населения при условии сохранения показателя базовой цены установится на уровне примерно 12313,85 гривни, согласно документу.


не получилось насладиться, увы...

"Государственная регуляторная служба решила отказать в согласовании проекта постановления Кабинета Министров о поэтапном повышении цены на газ для населения с ноября."

https://lb.ua/economics/2018/10/27/4110 ... zalas.html[/quote]

Ляпина в этом трэш-кабмине по-моему единственно адекватный человек, но она назначается самим кабмином, и не является независимой фигурой, способной противостоять большим решениям.
С другой стороны, понятно, что ничего кабмин Гройсмана на 2020 год обещать не может, при любом раскладе Гройсман к этому времени будет уже папередником.
freeze
4
 
Повідомлень: 8380
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2406 раз.
Подякували: 3331 раз.
 
Профіль
13
1
1
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:27

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:
Постанова ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНА НА САЙТЕ КАБМИНА
Читайте и наслаждайтесь )))
https://www.kmu.gov.ua/ua/npasearch
Кабінет Міністрів України
Постанова від 19.10.2018 № 867
Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу


Согласно документу, в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения составит 6235,5 гривни без НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов.

С НДС, затратами на транспортировку и надбавками облгазов цена на газ для нужд населения составит 8550 грн за 1 тыс куб м, о чем было объявлено правительством ранее.

С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения, согласно расчетам ЭП, должна составлять примерно 9851,66 гривни за 1 тыс куб м.

А с 1 января 2020 года "рыночная" цена на газ для населения при условии сохранения показателя базовой цены установится на уровне примерно 12313,85 гривни, согласно документу.


не получилось насладиться, увы...

"Государственная регуляторная служба решила отказать в согласовании проекта постановления Кабинета Министров о поэтапном повышении цены на газ для населения с ноября."

https://lb.ua/economics/2018/10/27/4110 ... zalas.html


На сайте регуляторной службы я не нашел этой информации. Впрочем подождем до понедельника, думаю все побыренькому утрясут.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28527
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2775 раз.
Подякували: 4578 раз.
 
Профіль
7
1
1
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:31

  freeze написав:
Ляпина в этом трэш-кабмине по-моему единственно адекватный человек, но она назначается самим кабмином, и не является независимой фигурой, способной противостоять большим решениям.
С другой стороны, понятно, что ничего кабмин Гройсмана на 2020 год обещать не может, при любом раскладе Гройсман к этому времени будет уже папередником.

Знакомая фамилия , Ляпина))
Это у которой были МАФы на КПИ но она с ними никак не связана была )))

Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 от партии Всеукраинское объединение «Батькивщина», выбранная в одномандатном округе № 216 города Киева.


Отписал спецам. Никто эту постанову на сайте регуляторной службы не нашел. Источник Укрновыны - знатные фейкометы кстати. Я считаю эта новость - фейк.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28527
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2775 раз.
Подякували: 4578 раз.
 
Профіль
7
1
1
  #<1 ... 2478247924802481>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V2 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1166, 1167, 1168
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11672 2087060
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 жов, 2018 11:09
Долярчик
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 144
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167388
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9656)
27.10.2018 20:41
Рынок ОВГЗ (9)
27.10.2018 20:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.