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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2478247924802481

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 19:40

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:В ЖК Голосеево от застройщика потёк один радиатор из семи. Остальныне служат, присобачил регуляторы температуры автомативческие.

Сколько лет радиаторам? У металлических радиаторов срок службы 7-8 лет.
Меняйте на старый, добрый чугун... тот 50 лет четко отработает.

за 7 лет пока один
Оранжевый-хит сезона
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  #<1 ... 2478247924802481
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