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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 жов, 2018 19:40
UA написав: Оранжевый-хит сезона написав:
В ЖК Голосеево от застройщика потёк один радиатор из семи. Остальныне служат, присобачил регуляторы температуры автомативческие.
Сколько лет радиаторам? У металлических радиаторов срок службы 7-8 лет.
Меняйте на старый, добрый чугун... тот 50 лет четко отработает.
за 7 лет пока один
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Оранжевый-хит сезона
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