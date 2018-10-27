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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 24792480248124822483>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 19:40

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:В ЖК Голосеево от застройщика потёк один радиатор из семи. Остальныне служат, присобачил регуляторы температуры автомативческие.

Сколько лет радиаторам? У металлических радиаторов срок службы 7-8 лет.
Меняйте на старый, добрый чугун... тот 50 лет четко отработает.

за 7 лет пока один
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 19:47

  Прохожий написав:[

рекомендую к прочтению, только спокойно и взвешенно, без эмоций...
https://lb.ua/economics/2018/10/26/4108 ... a_mvf.html

Хорошее интервью. Если он сможет осуществить всё задуманное, то честь ему и хвала. Поэтому он высокооплачиваемый топменеджер, вроде зп у него пару лямов грн, + 1% от годовойприбыли в премию. Но с премией по Газпрому подпортил репутацию
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 19:51

  hume написав:
  Прохожий написав:[

рекомендую к прочтению, только спокойно и взвешенно, без эмоций...
https://lb.ua/economics/2018/10/26/4108 ... a_mvf.html

Хорошее интервью. Если он сможет осуществить всё задуманное, то честь ему и хвала. Поэтому он высокооплачиваемый топменеджер, вроде зп у него пару лямов грн, + 1% от годовойприбыли в премию. Но с премией по Газпрому подпортил репутацию

Хьюм, там ещё есть картинка про 2,1 млрд. с которых начисленная премия. Так вот это Нафтогаз платил Газпрому за газ предоплату. Газпром, как известно обиделся и уведомил Нафтогаз о разрыве всех контрактов и вернул предоплату. Молодец Коболев зачислил предоплату в счёт долга и начислили премию 1%. Чисто технически никаких претензий нет ))))))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 20:06

  stm написав:[
Хьюм, там ещё есть картинка про 2,1 млрд. с которых начисленная премия. Так вот это Нафтогаз платил Газпрому за газ предоплату. Газпром, как известно обиделся и уведомил Нафтогаз о разрыве всех контрактов и вернул предоплату. Молодец Коболев зачислил предоплату в счёт долга и начислили премию 1%. Чисто технически никаких претензий нет ))))))

АЯ: Основная претензия — этического характера. Вы не можете этого не понимать.

Как то так. Такая себе маленькая схемка бдагодаря газпрому:D
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 20:12

  stm написав:
  hume написав:
  Прохожий написав:[

рекомендую к прочтению, только спокойно и взвешенно, без эмоций...
https://lb.ua/economics/2018/10/26/4108 ... a_mvf.html

Хорошее интервью. Если он сможет осуществить всё задуманное, то честь ему и хвала. Поэтому он высокооплачиваемый топменеджер, вроде зп у него пару лямов грн, + 1% от годовойприбыли в премию. Но с премией по Газпрому подпортил репутацию

Хьюм, там ещё есть картинка про 2,1 млрд. с которых начисленная премия. Так вот это Нафтогаз платил Газпрому за газ предоплату. Газпром, как известно обиделся и уведомил Нафтогаз о разрыве всех контрактов и вернул предоплату. Молодец Коболев зачислил предоплату в счёт долга и начислили премию 1%. Чисто технически никаких претензий нет ))))))



Главное Коболева не спрашивать про Укрнафту, там его успехи на уровне нуля. Кстати Коболев глава наблюдательного совета и это как раз в его полномочиях отстранить весь менеджмент который лежит под Коломойским.
После того как в 2015 году из Укрнафты украли 15 млрд.грн вы что думаете хоть кого-то отстранили на время расследования ? Ничего подобного. Коболев слил Укрнафту.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 20:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Ну если вы стеб над владельцами бетонопенисов принимаете за аналитику, тут я бессилен.
Так что в прошлом году Европа выдала почти 700 тыс. разрешений на проживание.
Первые впереди планеты всей, даже разбомбленной Сирии.
Недвига тока в рост

Вместо тысячи слов. Какая в Мюнхене средняя зп? Какая в Мюнхене средняя цена метра? Какая в Киеве средняя зп (зная наших уклонистов и любителей минималки, можно добавить к ней 30%), какая в Киеве средняя цена метра?
Пока не будет выгодней жить и покупать жилье в Мюнхене, эти заробитчане, будут вкалывать там, а покупать жилье тут. В Украине (в Киеве) сейчас, в силу всем известных причин, неадекватно низкие цены на жилье, но так будет не всегда.
Поэтому, да, только в рост. Пусть не через 1 год, но через 5-10 лет стопроцентно.
Закупайтесь сейчас, чтобы было о чем рассказывать внуком возле очага в своем особняке.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 20:48

  Vlad442 написав:
  Хомякоид написав:Ну если вы стеб над владельцами бетонопенисов принимаете за аналитику, тут я бессилен.
Так что в прошлом году Европа выдала почти 700 тыс. разрешений на проживание.
Первые впереди планеты всей, даже разбомбленной Сирии.
Недвига тока в рост

Вместо тысячи слов. Какая в Мюнхене средняя зп? Какая в Мюнхене средняя цена метра? Какая в Киеве средняя зп (зная наших уклонистов и любителей минималки, можно добавить к ней 30%), какая в Киеве средняя цена метра?
Пока не будет выгодней жить и покупать жилье в Мюнхене, эти заробитчане, будут вкалывать там, а покупать жилье тут. В Украине (в Киеве) сейчас, в силу всем известных причин, неадекватно низкие цены на жилье, но так будет не всегда.
Поэтому, да, только в рост. Пусть не через 1 год, но через 5-10 лет стопроцентно.
Закупайтесь сейчас, чтобы было о чем рассказывать внуком возле очага в своем особняке.

Лень искать, но последнее предложение мы слышали от Юры летом 2013го. Только он писал о квартирах в прицентральных районах за смешные 1800 баксов за метр или овер соточку за треху в БПС.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 20:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Лень искать, но последнее предложение мы слышали от Юры летом 2013го. Только он писал о квартира в прицентральных районах за смешные 1800 баксов за метр или овер соточку за треху в БПС.

???
Может я не понимаю, но это бессвязный набор слов.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 20:51

  Vlad442 написав:
  Хомякоид написав:Ну если вы стеб над владельцами бетонопенисов принимаете за аналитику, тут я бессилен.
Так что в прошлом году Европа выдала почти 700 тыс. разрешений на проживание.
Первые впереди планеты всей, даже разбомбленной Сирии.
Недвига тока в рост

Вместо тысячи слов. Какая в Мюнхене средняя зп? Какая в Мюнхене средняя цена метра? Какая в Киеве средняя зп (зная наших уклонистов и любителей минималки, можно добавить к ней 30%), какая в Киеве средняя цена метра?
Пока не будет выгодней жить и покупать жилье в Мюнхене, эти заробитчане, будут вкалывать там, а покупать жилье тут. В Украине (в Киеве) сейчас, в силу всем известных причин, неадекватно низкие цены на жилье, но так будет не всегда.
Поэтому, да, только в рост. Пусть не через 1 год, но через 5-10 лет стопроцентно.
Закупайтесь сейчас, чтобы было о чем рассказывать внуком возле очага в своем особняке.

Сколько населения будет в Германии через 5 лет и сколько будет в Украине через 5 лет?
В Германии населения будет больше, а в Украине меньше минимум на 10%.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 20:53

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Лень искать, но последнее предложение мы слышали от Юры летом 2013го. Только он писал о квартира в прицентральных районах за смешные 1800 баксов за метр или овер соточку за треху в БПС.

???
Может я не понимаю, но это бессвязный набор слов.


Есть такой участник форума Юра, который летом 2013 уже писал о том что буиттокадорожать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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