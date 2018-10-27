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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 жов, 2018 19:40
UA написав: Оранжевый-хит сезона написав:
В ЖК Голосеево от застройщика потёк один радиатор из семи. Остальныне служат, присобачил регуляторы температуры автомативческие.
Сколько лет радиаторам? У металлических радиаторов срок службы 7-8 лет.
Меняйте на старый, добрый чугун... тот 50 лет четко отработает.
за 7 лет пока один
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 27 жов, 2018 19:47
Хорошее интервью. Если он сможет осуществить всё задуманное, то честь ему и хвала. Поэтому он высокооплачиваемый топменеджер, вроде зп у него пару лямов грн, + 1% от годовойприбыли в премию. Но с премией по Газпрому подпортил репутацию
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hume
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Додано: Суб 27 жов, 2018 19:51
hume написав:
Хорошее интервью. Если он сможет осуществить всё задуманное, то честь ему и хвала. Поэтому он высокооплачиваемый топменеджер, вроде зп у него пару лямов грн, + 1% от годовойприбыли в премию. Но с премией по Газпрому подпортил репутацию
Хьюм, там ещё есть картинка про 2,1 млрд. с которых начисленная премия. Так вот это Нафтогаз платил Газпрому за газ предоплату. Газпром, как известно обиделся и уведомил Нафтогаз о разрыве всех контрактов и вернул предоплату. Молодец Коболев зачислил предоплату в счёт долга и начислили премию 1%. Чисто технически никаких претензий нет ))))))
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stm
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Додано: Суб 27 жов, 2018 20:06
stm написав:
[
Хьюм, там ещё есть картинка про 2,1 млрд. с которых начисленная премия. Так вот это Нафтогаз платил Газпрому за газ предоплату. Газпром, как известно обиделся и уведомил Нафтогаз о разрыве всех контрактов и вернул предоплату. Молодец Коболев зачислил предоплату в счёт долга и начислили премию 1%. Чисто технически никаких претензий нет ))))))
АЯ: Основная претензия — этического характера. Вы не можете этого не понимать.
Как то так. Такая себе маленькая схемка бдагодаря газпрому:D
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hume
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Додано: Суб 27 жов, 2018 20:12
stm написав: hume написав:
Хорошее интервью. Если он сможет осуществить всё задуманное, то честь ему и хвала. Поэтому он высокооплачиваемый топменеджер, вроде зп у него пару лямов грн, + 1% от годовойприбыли в премию. Но с премией по Газпрому подпортил репутацию
Хьюм, там ещё есть картинка про 2,1 млрд. с которых начисленная премия. Так вот это Нафтогаз платил Газпрому за газ предоплату. Газпром, как известно обиделся и уведомил Нафтогаз о разрыве всех контрактов и вернул предоплату. Молодец Коболев зачислил предоплату в счёт долга и начислили премию 1%. Чисто технически никаких претензий нет ))))))
Главное Коболева не спрашивать про Укрнафту, там его успехи на уровне нуля. Кстати Коболев глава наблюдательного совета и это как раз в его полномочиях отстранить весь менеджмент который лежит под Коломойским.
После того как в 2015 году из Укрнафты украли 15 млрд.грн вы что думаете хоть кого-то отстранили на время расследования ? Ничего подобного. Коболев слил Укрнафту.
Живите своим умом!
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Додано: Суб 27 жов, 2018 20:45
Хомякоид написав:
Ну если вы стеб над владельцами бетонопенисов принимаете за аналитику, тут я бессилен.
Так что в прошлом году Европа выдала почти 700 тыс. разрешений на проживание.
Первые впереди планеты всей, даже разбомбленной Сирии.
Недвига тока в рост
Вместо тысячи слов. Какая в Мюнхене средняя зп? Какая в Мюнхене средняя цена метра? Какая в Киеве средняя зп (зная наших уклонистов и любителей минималки, можно добавить к ней 30%), какая в Киеве средняя цена метра?
Пока не будет выгодней жить и покупать жилье в Мюнхене, эти заробитчане, будут вкалывать там, а покупать жилье тут. В Украине (в Киеве) сейчас, в силу всем известных причин, неадекватно низкие цены на жилье, но так будет не всегда.
Поэтому, да, только в рост. Пусть не через 1 год, но через 5-10 лет стопроцентно.
Закупайтесь сейчас, чтобы было о чем рассказывать внуком возле очага в своем особняке.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Суб 27 жов, 2018 20:48
Vlad442 написав: Хомякоид написав:
Ну если вы стеб над владельцами бетонопенисов принимаете за аналитику, тут я бессилен.
Так что в прошлом году Европа выдала почти 700 тыс. разрешений на проживание.
Первые впереди планеты всей, даже разбомбленной Сирии.
Недвига тока в рост
Вместо тысячи слов. Какая в Мюнхене средняя зп? Какая в Мюнхене средняя цена метра? Какая в Киеве средняя зп (зная наших уклонистов и любителей минималки, можно добавить к ней 30%), какая в Киеве средняя цена метра?
Пока не будет выгодней жить и покупать жилье в Мюнхене, эти заробитчане, будут вкалывать там, а покупать жилье тут. В Украине (в Киеве) сейчас, в силу всем известных причин, неадекватно низкие цены на жилье, но так будет не всегда.
Поэтому, да, только в рост. Пусть не через 1 год, но через 5-10 лет стопроцентно.
Закупайтесь сейчас, чтобы было о чем рассказывать внуком возле очага в своем особняке.
Лень искать, но последнее предложение мы слышали от Юры летом 2013го. Только он писал о квартирах в прицентральных районах за смешные 1800 баксов за метр или овер соточку за треху в БПС.
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airmax78
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Додано: Суб 27 жов, 2018 20:51
airmax78 написав:
Лень искать, но последнее предложение мы слышали от Юры летом 2013го. Только он писал о квартира в прицентральных районах за смешные 1800 баксов за метр или овер соточку за треху в БПС.
???
Может я не понимаю, но это бессвязный набор слов.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Суб 27 жов, 2018 20:51
Vlad442 написав: Хомякоид написав:
Ну если вы стеб над владельцами бетонопенисов принимаете за аналитику, тут я бессилен.
Так что в прошлом году Европа выдала почти 700 тыс. разрешений на проживание.
Первые впереди планеты всей, даже разбомбленной Сирии.
Недвига тока в рост
Вместо тысячи слов. Какая в Мюнхене средняя зп? Какая в Мюнхене средняя цена метра? Какая в Киеве средняя зп (зная наших уклонистов и любителей минималки, можно добавить к ней 30%), какая в Киеве средняя цена метра?
Пока не будет выгодней жить и покупать жилье в Мюнхене, эти заробитчане, будут вкалывать там, а покупать жилье тут. В Украине (в Киеве) сейчас, в силу всем известных причин, неадекватно низкие цены на жилье, но так будет не всегда.
Поэтому, да, только в рост. Пусть не через 1 год, но через 5-10 лет стопроцентно.
Закупайтесь сейчас, чтобы было о чем рассказывать внуком возле очага в своем особняке.
Сколько населения будет в Германии через 5 лет и сколько будет в Украине через 5 лет?
В Германии населения будет больше, а в Украине меньше минимум на 10%.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 27 жов, 2018 20:53
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Лень искать, но последнее предложение мы слышали от Юры летом 2013го. Только он писал о квартира в прицентральных районах за смешные 1800 баксов за метр или овер соточку за треху в БПС.
???
Может я не понимаю, но это бессвязный набор слов.
Есть такой участник форума Юра, который летом 2013 уже писал о том что буиттокадорожать.
Живите своим умом!
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