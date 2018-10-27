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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2480248124822483>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 20:55

  Vlad442 написав:
  Хомякоид написав:Ну если вы стеб над владельцами бетонопенисов принимаете за аналитику, тут я бессилен.
Так что в прошлом году Европа выдала почти 700 тыс. разрешений на проживание.
Первые впереди планеты всей, даже разбомбленной Сирии.
Недвига тока в рост

Вместо тысячи слов. Какая в Мюнхене средняя зп? Какая в Мюнхене средняя цена метра? Какая в Киеве средняя зп (зная наших уклонистов и любителей минималки, можно добавить к ней 30%), какая в Киеве средняя цена метра?
Пока не будет выгодней жить и покупать жилье в Мюнхене, эти заробитчане, будут вкалывать там, а покупать жилье тут. В Украине (в Киеве) сейчас, в силу всем известных причин, неадекватно низкие цены на жилье, но так будет не всегда.
Поэтому, да, только в рост. Пусть не через 1 год, но через 5-10 лет стопроцентно.
Закупайтесь сейчас, чтобы было о чем рассказывать внуком возле очага в своем особняке.

Як тільки отримають ПМЖ, або резидента ЄС та назбирають на перший внесок на іпотеку, так зразу почнуть покупать там.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 20:56

  flyman написав:
  Vlad442 написав:
  Хомякоид написав:Ну если вы стеб над владельцами бетонопенисов принимаете за аналитику, тут я бессилен.
Так что в прошлом году Европа выдала почти 700 тыс. разрешений на проживание.
Первые впереди планеты всей, даже разбомбленной Сирии.
Недвига тока в рост

Вместо тысячи слов. Какая в Мюнхене средняя зп? Какая в Мюнхене средняя цена метра? Какая в Киеве средняя зп (зная наших уклонистов и любителей минималки, можно добавить к ней 30%), какая в Киеве средняя цена метра?
Пока не будет выгодней жить и покупать жилье в Мюнхене, эти заробитчане, будут вкалывать там, а покупать жилье тут. В Украине (в Киеве) сейчас, в силу всем известных причин, неадекватно низкие цены на жилье, но так будет не всегда.
Поэтому, да, только в рост. Пусть не через 1 год, но через 5-10 лет стопроцентно.
Закупайтесь сейчас, чтобы было о чем рассказывать внуком возле очага в своем особняке.

Як тільки отримають ПМЖ, або резидента ЄС та назбирають на перший внесок на іпотеку, так зразу почнуть покупать там.

только сначала продадут здесь :mrgreen:
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 20:58

  Оранжевый-хит сезона написав:
  flyman написав:
  Vlad442 написав:Вместо тысячи слов. Какая в Мюнхене средняя зп? Какая в Мюнхене средняя цена метра? Какая в Киеве средняя зп (зная наших уклонистов и любителей минималки, можно добавить к ней 30%), какая в Киеве средняя цена метра?
Пока не будет выгодней жить и покупать жилье в Мюнхене, эти заробитчане, будут вкалывать там, а покупать жилье тут. В Украине (в Киеве) сейчас, в силу всем известных причин, неадекватно низкие цены на жилье, но так будет не всегда.
Поэтому, да, только в рост. Пусть не через 1 год, но через 5-10 лет стопроцентно.
Закупайтесь сейчас, чтобы было о чем рассказывать внуком возле очага в своем особняке.

Як тільки отримають ПМЖ, або резидента ЄС та назбирають на перший внесок на іпотеку, так зразу почнуть покупать там.

только сначала продадут здесь :mrgreen:

чтобы продать что нибудь не нужное, надо сначало купить что нибудь не нужное (с)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:06

Что-бы лучше понимать вопрос зарлбитчан, надо больше читать статистических материалов.

Принято всех делить на 3 категории.
- до 30 лет
- 30-40 лет
- старше 40 лет.

Так вот первая категория с вероятностью 80% уже никогда не вернется в страну. Будут там подавать доки на вид на жительство, жениться , выходить замуж, но они уже никогда сюда не вернуться. Только в гости на праздники.
Далее они начнут всю родню туда перевозить.

Категория 30-40 , эти вернуться назад с вероятностью 50%

Ну и тем кому за 40 в своем большинстве вернуться назад.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:08

  zzzzzz написав:Что-бы лучше понимать вопрос зарлбитчан, надо больше читать статистических материалов.

Принято всех делить на 3 категории.
- до 30 лет
- 30-40 лет
- старше 40 лет.

Так вот первая категория с вероятностью 80% уже никогда не вернется в страну. Будут там подавать доки на вид на жительство, жениться , выходить замуж, но они уже никогда сюда не вернуться. Только в гости на праздники.
Далее они начнут всю родню туда перевозить.

Категория 30-40 , эти вернуться назад с вероятностью 50%

Ну и тем кому за 40 в своем большинстве вернуться назад.

а теперь вопрос, кто из них не обеспечен недвижимостью?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:09

То же самое касается и денежных переводов. Первые 2 года обьем переводов будет рости, далее только снижени и чем дальше тем больше. Он будут своих родных перевозить туда.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а че ж вы сами до сих пор в украине клаву насилуете, оналитеги?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:12

  zzzzzz написав:То же самое касается и денежных переводов. Первые 2 года обьем переводов будет рости, далее только снижени и чем дальше тем больше. Он будут своих родных перевозить туда.

или родные будут умирать...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:12

  kingkongovets написав:а че ж вы сами до сих пор в украине клаву насилуете, оналитеги?)

Жду светлого будущего ))))
Петро и Виталик ведь обещали ))
Востаннє редагувалось zzzzzz в Суб 27 жов, 2018 21:13, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:13

  kingkongovets написав:а че ж вы сами до сих пор в украине клаву насилуете, оналитеги?)

я пытаюсь начать бизнес в Польше, сегодня проводил собеседование... как правило приходят 40+
Оранжевый-хит сезона
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