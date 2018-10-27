Додано: Суб 27 жов, 2018 21:06

Что-бы лучше понимать вопрос зарлбитчан, надо больше читать статистических материалов.



Принято всех делить на 3 категории.

- до 30 лет

- 30-40 лет

- старше 40 лет.



Так вот первая категория с вероятностью 80% уже никогда не вернется в страну. Будут там подавать доки на вид на жительство, жениться , выходить замуж, но они уже никогда сюда не вернуться. Только в гости на праздники.

Далее они начнут всю родню туда перевозить.



Категория 30-40 , эти вернуться назад с вероятностью 50%



Ну и тем кому за 40 в своем большинстве вернуться назад.

Живите своим умом!