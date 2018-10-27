Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:Ну если вы стеб над владельцами бетонопенисов принимаете за аналитику, тут я бессилен. Так что в прошлом году Европа выдала почти 700 тыс. разрешений на проживание. Первые впереди планеты всей, даже разбомбленной Сирии. Недвига тока в рост
Вместо тысячи слов. Какая в Мюнхене средняя зп? Какая в Мюнхене средняя цена метра? Какая в Киеве средняя зп (зная наших уклонистов и любителей минималки, можно добавить к ней 30%), какая в Киеве средняя цена метра? Пока не будет выгодней жить и покупать жилье в Мюнхене, эти заробитчане, будут вкалывать там, а покупать жилье тут. В Украине (в Киеве) сейчас, в силу всем известных причин, неадекватно низкие цены на жилье, но так будет не всегда. Поэтому, да, только в рост. Пусть не через 1 год, но через 5-10 лет стопроцентно. Закупайтесь сейчас, чтобы было о чем рассказывать внуком возле очага в своем особняке.
Як тільки отримають ПМЖ, або резидента ЄС та назбирають на перший внесок на іпотеку, так зразу почнуть покупать там.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Хомякоид написав:Ну если вы стеб над владельцами бетонопенисов принимаете за аналитику, тут я бессилен. Так что в прошлом году Европа выдала почти 700 тыс. разрешений на проживание. Первые впереди планеты всей, даже разбомбленной Сирии. Недвига тока в рост
Вместо тысячи слов. Какая в Мюнхене средняя зп? Какая в Мюнхене средняя цена метра? Какая в Киеве средняя зп (зная наших уклонистов и любителей минималки, можно добавить к ней 30%), какая в Киеве средняя цена метра? Пока не будет выгодней жить и покупать жилье в Мюнхене, эти заробитчане, будут вкалывать там, а покупать жилье тут. В Украине (в Киеве) сейчас, в силу всем известных причин, неадекватно низкие цены на жилье, но так будет не всегда. Поэтому, да, только в рост. Пусть не через 1 год, но через 5-10 лет стопроцентно. Закупайтесь сейчас, чтобы было о чем рассказывать внуком возле очага в своем особняке.
Як тільки отримають ПМЖ, або резидента ЄС та назбирають на перший внесок на іпотеку, так зразу почнуть покупать там.
Vlad442 написав:Вместо тысячи слов. Какая в Мюнхене средняя зп? Какая в Мюнхене средняя цена метра? Какая в Киеве средняя зп (зная наших уклонистов и любителей минималки, можно добавить к ней 30%), какая в Киеве средняя цена метра? Пока не будет выгодней жить и покупать жилье в Мюнхене, эти заробитчане, будут вкалывать там, а покупать жилье тут. В Украине (в Киеве) сейчас, в силу всем известных причин, неадекватно низкие цены на жилье, но так будет не всегда. Поэтому, да, только в рост. Пусть не через 1 год, но через 5-10 лет стопроцентно. Закупайтесь сейчас, чтобы было о чем рассказывать внуком возле очага в своем особняке.
Як тільки отримають ПМЖ, або резидента ЄС та назбирають на перший внесок на іпотеку, так зразу почнуть покупать там.
только сначала продадут здесь
чтобы продать что нибудь не нужное, надо сначало купить что нибудь не нужное (с)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Что-бы лучше понимать вопрос зарлбитчан, надо больше читать статистических материалов.
Принято всех делить на 3 категории. - до 30 лет - 30-40 лет - старше 40 лет.
Так вот первая категория с вероятностью 80% уже никогда не вернется в страну. Будут там подавать доки на вид на жительство, жениться , выходить замуж, но они уже никогда сюда не вернуться. Только в гости на праздники. Далее они начнут всю родню туда перевозить.
Категория 30-40 , эти вернуться назад с вероятностью 50%
Ну и тем кому за 40 в своем большинстве вернуться назад.
zzzzzz написав:Что-бы лучше понимать вопрос зарлбитчан, надо больше читать статистических материалов.
Принято всех делить на 3 категории. - до 30 лет - 30-40 лет - старше 40 лет.
Так вот первая категория с вероятностью 80% уже никогда не вернется в страну. Будут там подавать доки на вид на жительство, жениться , выходить замуж, но они уже никогда сюда не вернуться. Только в гости на праздники. Далее они начнут всю родню туда перевозить.
Категория 30-40 , эти вернуться назад с вероятностью 50%
Ну и тем кому за 40 в своем большинстве вернуться назад.
а теперь вопрос, кто из них не обеспечен недвижимостью?