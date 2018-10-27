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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 жов, 2018 21:23
ну как получите вид на жительство и на д*** пеймент ипотеки натрамбуете - маякуйте, мож и мы за вами рванем
а пока это лишь ваша мечта - живите реальностью, фантазии вещь хорошая, но следующая станция - дарница и в понедельник извольте проследовать на работку
если у вас не получилось состояться здесь, то там и подавно у вас шансов нет, а если смогли - то нет смысла валить
как то так
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 27 жов, 2018 21:25
zzzzzz написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Лень искать, но последнее предложение мы слышали от Юры летом 2013го. Только он писал о квартира в прицентральных районах за смешные 1800 баксов за метр или овер соточку за треху в БПС.
???
Может я не понимаю, но это бессвязный набор слов.
Есть такой участник форума Юра, который летом 2013 уже писал о том что буиттокадорожать.
И что? Аирмакс тогда тоже так думал, покупая Голосеево. Никто не мог предсказать "черного лебедя" таких масштабов. Или вы всерьез закладываетесь на то то, что, если в 14-ом российские танки дошли до Донецка, то в 19-ом они дойдут до Киева?
Даже, если это произойдет, посмотрите на стоимость недвиги в Крыму. Мы сейчас только отталкиваемся от дна. По моему мнению, рано или поздно, при любом раскладе недвижка в Киеве вверх.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Суб 27 жов, 2018 21:28
Оранжевый-хит сезона написав:
что бы понять как будет выглядеть кржн через 5 лет нужно сейчас поинтересоваться ставками аренды в запорожье, кривом рогу и т.д.
Доходность везде одинаковая.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Суб 27 жов, 2018 21:32
kingkongovets написав:
ну как получите вид на жительство и на д*** пеймент ипотеки натрамбуете - маякуйте, мож и мы за вами рванем
а пока это лишь ваша мечта - живите реальностью, фантазии вещь хорошая, но следующая станция - дарница и в понедельник извольте проследовать на работку
если у вас не получилось состояться здесь, то там и подавно у вас шансов нет, а если смогли - то нет смысла валить
как то так
жаба давит?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 27 жов, 2018 21:36
Кстати, на скайскрэйпер народ начал волноваться по поводу плотности таряна. Походу такой масштаб никто не ожидал
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hume
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Додано: Суб 27 жов, 2018 21:40
kingkongovets написав:
ну как получите вид на жительство и на д*** пеймент ипотеки натрамбуете - маякуйте, мож и мы за вами рванем
а пока это лишь ваша мечта - живите реальностью, фантазии вещь хорошая, но следующая станция - дарница и в понедельник извольте проследовать на работку
если у вас не получилось состояться здесь, то там и подавно у вас шансов нет, а если смогли - то нет смысла валить
как то так
Ну вам как киевлянину надо понимать что спрос на недвигу формируют в том числе иногородние которые переезжают в Киев, вот этот приток как раз может сильно поредеть.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 27 жов, 2018 21:40
hume написав:
Кстати, на скайскрэйпер народ начал волноваться по поводу плотности таряна. Походу такой масштаб никто не ожидал
хорошо что появился мордор для богатых... на три года платёжеспособный спрос вымел с рынка...
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Додано: Суб 27 жов, 2018 21:43
zzzzzz написав: kingkongovets написав:
ну как получите вид на жительство и на д*** пеймент ипотеки натрамбуете - маякуйте, мож и мы за вами рванем
а пока это лишь ваша мечта - живите реальностью, фантазии вещь хорошая, но следующая станция - дарница и в понедельник извольте проследовать на работку
если у вас не получилось состояться здесь, то там и подавно у вас шансов нет, а если смогли - то нет смысла валить
как то так
Ну вам как киевлянину надо понимать что спрос на недвигу формируют в том числе иногородние которые переезжают в Киев, вот этот приток как раз может сильно поредеть.
не в том числе, а в первую очередь.... и поток мельчает...
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 27 жов, 2018 21:43
hume написав:Кстати, на скайскрэйпер народ начал волноваться по поводу плотности таряна. Походу такой масштаб никто не ожидал
почему никто?
самые продуманные уже вовсю разрабатывают альтернативные способы транспорта в том районе)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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