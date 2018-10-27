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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ну как получите вид на жительство и на д*** пеймент ипотеки натрамбуете - маякуйте, мож и мы за вами рванем
а пока это лишь ваша мечта - живите реальностью, фантазии вещь хорошая, но следующая станция - дарница и в понедельник извольте проследовать на работку
если у вас не получилось состояться здесь, то там и подавно у вас шансов нет, а если смогли - то нет смысла валить
как то так
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:25

  zzzzzz написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Лень искать, но последнее предложение мы слышали от Юры летом 2013го. Только он писал о квартира в прицентральных районах за смешные 1800 баксов за метр или овер соточку за треху в БПС.

???
Может я не понимаю, но это бессвязный набор слов.


Есть такой участник форума Юра, который летом 2013 уже писал о том что буиттокадорожать.

И что? Аирмакс тогда тоже так думал, покупая Голосеево. Никто не мог предсказать "черного лебедя" таких масштабов. Или вы всерьез закладываетесь на то то, что, если в 14-ом российские танки дошли до Донецка, то в 19-ом они дойдут до Киева?
Даже, если это произойдет, посмотрите на стоимость недвиги в Крыму. Мы сейчас только отталкиваемся от дна. По моему мнению, рано или поздно, при любом раскладе недвижка в Киеве вверх.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:что бы понять как будет выглядеть кржн через 5 лет нужно сейчас поинтересоваться ставками аренды в запорожье, кривом рогу и т.д.

Доходность везде одинаковая.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:31

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:что бы понять как будет выглядеть кржн через 5 лет нужно сейчас поинтересоваться ставками аренды в запорожье, кривом рогу и т.д.

Доходность везде одинаковая.

только кое где коммуналка выше доходности :mrgreen:
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:32

  kingkongovets написав:ну как получите вид на жительство и на д*** пеймент ипотеки натрамбуете - маякуйте, мож и мы за вами рванем
а пока это лишь ваша мечта - живите реальностью, фантазии вещь хорошая, но следующая станция - дарница и в понедельник извольте проследовать на работку
если у вас не получилось состояться здесь, то там и подавно у вас шансов нет, а если смогли - то нет смысла валить
как то так

жаба давит? :mrgreen:
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, на скайскрэйпер народ начал волноваться по поводу плотности таряна. Походу такой масштаб никто не ожидал
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:40

  kingkongovets написав:ну как получите вид на жительство и на д*** пеймент ипотеки натрамбуете - маякуйте, мож и мы за вами рванем
а пока это лишь ваша мечта - живите реальностью, фантазии вещь хорошая, но следующая станция - дарница и в понедельник извольте проследовать на работку
если у вас не получилось состояться здесь, то там и подавно у вас шансов нет, а если смогли - то нет смысла валить
как то так


Ну вам как киевлянину надо понимать что спрос на недвигу формируют в том числе иногородние которые переезжают в Киев, вот этот приток как раз может сильно поредеть.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:40

  hume написав:Кстати, на скайскрэйпер народ начал волноваться по поводу плотности таряна. Походу такой масштаб никто не ожидал

хорошо что появился мордор для богатых... на три года платёжеспособный спрос вымел с рынка...
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:43

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:ну как получите вид на жительство и на д*** пеймент ипотеки натрамбуете - маякуйте, мож и мы за вами рванем
а пока это лишь ваша мечта - живите реальностью, фантазии вещь хорошая, но следующая станция - дарница и в понедельник извольте проследовать на работку
если у вас не получилось состояться здесь, то там и подавно у вас шансов нет, а если смогли - то нет смысла валить
как то так


Ну вам как киевлянину надо понимать что спрос на недвигу формируют в том числе иногородние которые переезжают в Киев, вот этот приток как раз может сильно поредеть.

не в том числе, а в первую очередь.... и поток мельчает...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:Кстати, на скайскрэйпер народ начал волноваться по поводу плотности таряна. Походу такой масштаб никто не ожидал


почему никто?
самые продуманные уже вовсю разрабатывают альтернативные способы транспорта в том районе)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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