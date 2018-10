Додано: Суб 27 жов, 2018 21:23

ну как получите вид на жительство и на д*** пеймент ипотеки натрамбуете - маякуйте, мож и мы за вами рванем

а пока это лишь ваша мечта - живите реальностью, фантазии вещь хорошая, но следующая станция - дарница и в понедельник извольте проследовать на работку

если у вас не получилось состояться здесь, то там и подавно у вас шансов нет, а если смогли - то нет смысла валить

как то так

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.