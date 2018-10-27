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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 24822483248424852486>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
Ну вам как киевлянину надо понимать что спрос на недвигу формируют в том числе иногородние которые переезжают в Киев, вот этот приток как раз может сильно поредеть.


я об этом мечтаю
и именно поэтому я всегда крайне скептически относился к инвестициям в недвигу на левом берегу и в ипенях
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:50

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:
Ну вам как киевлянину надо понимать что спрос на недвигу формируют в том числе иногородние которые переезжают в Киев, вот этот приток как раз может сильно поредеть.


я об этом мечтаю
и именно поэтому я всегда крайне скептически относился к инвестициям в недвигу на левом берегу и в ипенях

А вы что думаете что левый и правый берег Киева это разные гос-ва ?
я не обсуждают инвестиции в отдельно взятый дом. Я говорю о перспективах КРЖН по городу.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:51

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:
Ну вам как киевлянину надо понимать что спрос на недвигу формируют в том числе иногородние которые переезжают в Киев, вот этот приток как раз может сильно поредеть.


я об этом мечтаю
и именно поэтому я всегда крайне скептически относился к инвестициям в недвигу на левом берегу и в ипенях

арендодатели первых этажей ПОХа ухмыльнулись :)
вспомним этот пост после ввода в эксплуатацию второй очереди Океан плазы :mrgreen:
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:А вы что думаете что левый и правый берег Киева это разные гос-ва ?
я не обсуждают инвестиции в отдельно взятый дом. Я говорю о перспективах КРЖН по городу.

я думаю шо вы не понимаете о чем говорите
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:59

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:
Ну вам как киевлянину надо понимать что спрос на недвигу формируют в том числе иногородние которые переезжают в Киев, вот этот приток как раз может сильно поредеть.


я об этом мечтаю
и именно поэтому я всегда крайне скептически относился к инвестициям в недвигу на левом берегу и в ипенях

арендодатели первых этажей ПОХа ухмыльнулись :)
вспомним этот пост после ввода в эксплуатацию второй очереди Океан плазы :mrgreen:


вспомни мои слова двухгодичной давности о том шо район лыбедской - будущий торговый и развлекательный центр киева с отличной логистикой

зы: после оушен молла введется трц в последней очереди фк2 и лыбедскую ждет глобальная реконструкция
а мордор через лет 5 будет радовать нас ежедневными криминальными новостями
как и эврика и все остальные неогетто
чудес не бывает
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 27 жов, 2018 22:04, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 22:03

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:А вы что думаете что левый и правый берег Киева это разные гос-ва ?
я не обсуждают инвестиции в отдельно взятый дом. Я говорю о перспективах КРЖН по городу.

я думаю шо вы не понимаете о чем говорите


Я говорю о том что в отдельно взятом районе Киева может быть рост цен на недвижимость , но в целом по Киеву нет предпосылок для повышения цены.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 22:04

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:А вы что думаете что левый и правый берег Киева это разные гос-ва ?
я не обсуждают инвестиции в отдельно взятый дом. Я говорю о перспективах КРЖН по городу.

я думаю шо вы не понимаете о чем говорите

не понимает.
в пятницу ехал к 9 утра через Дружбы и Патона в район ленинградской.
на съезде с Патона под бабой полицейский перекрыл движение.
пробка стояла от тампере.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 22:06

  kingkongovets написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
  kingkongovets написав:
я об этом мечтаю
и именно поэтому я всегда крайне скептически относился к инвестициям в недвигу на левом берегу и в ипенях

арендодатели первых этажей ПОХа ухмыльнулись :)
вспомним этот пост после ввода в эксплуатацию второй очереди Океан плазы :mrgreen:


вспомни мои слова двухгодичной давности о том шо район лыбедской - будущий торговый и развлекательный центр киева

зы: после оушен молла введется трц в последней очереди фк2 и лыбедскую ждет глобальная реконструкция
а мордор через лет 5 будет радовать нас ежедневными криминальными новостями
как и эврика и все остальные неогетто
чудес не бывает

вспомни мои слова о том что центр киева смещается, и меняются транспортные и денежные потоки... только ты их всё равно не поймёшь.... ты застрял в парадигме "в пассаже недвижимость не продаётся" :mrgreen:
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 22:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Я говорю о том что в отдельно взятом районе Киева может быть рост цен на недвижимость , но в целом по Киеву нет предпосылок для повышения цены.

Вы думаете, в 2000 кто-то видел предпосылки для повышения цены?
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 22:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:центр киева смещается, и меняются транспортные и денежные потоки...

Синяя ветка рулит?
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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