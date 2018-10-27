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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 жов, 2018 21:46
zzzzzz написав:
Ну вам как киевлянину надо понимать что спрос на недвигу формируют в том числе иногородние которые переезжают в Киев, вот этот приток как раз может сильно поредеть.
я об этом мечтаю
и именно поэтому я всегда крайне скептически относился к инвестициям в недвигу на левом берегу и в ипенях
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 27 жов, 2018 21:50
kingkongovets написав:
zzzzzz написав:
Ну вам как киевлянину надо понимать что спрос на недвигу формируют в том числе иногородние которые переезжают в Киев, вот этот приток как раз может сильно поредеть.
я об этом мечтаю
и именно поэтому я всегда крайне скептически относился к инвестициям в недвигу на левом берегу и в ипенях
А вы что думаете что левый и правый берег Киева это разные гос-ва ?
я не обсуждают инвестиции в отдельно взятый дом. Я говорю о перспективах КРЖН по городу.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 27 жов, 2018 21:51
kingkongovets написав:
zzzzzz написав:
Ну вам как киевлянину надо понимать что спрос на недвигу формируют в том числе иногородние которые переезжают в Киев, вот этот приток как раз может сильно поредеть.
я об этом мечтаю
и именно поэтому я всегда крайне скептически относился к инвестициям в недвигу на левом берегу и в ипенях
арендодатели первых этажей ПОХа ухмыльнулись
вспомним этот пост после ввода в эксплуатацию второй очереди Океан плазы
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 27 жов, 2018 21:55
zzzzzz написав:А вы что думаете что левый и правый берег Киева это разные гос-ва ?
я не обсуждают инвестиции в отдельно взятый дом. Я говорю о перспективах КРЖН по городу.
я думаю шо вы не понимаете о чем говорите
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 27 жов, 2018 21:59
Оранжевый-хит сезона написав: kingkongovets написав:
zzzzzz написав:
Ну вам как киевлянину надо понимать что спрос на недвигу формируют в том числе иногородние которые переезжают в Киев, вот этот приток как раз может сильно поредеть.
я об этом мечтаю
и именно поэтому я всегда крайне скептически относился к инвестициям в недвигу на левом берегу и в ипенях
арендодатели первых этажей ПОХа ухмыльнулись
вспомним этот пост после ввода в эксплуатацию второй очереди Океан плазы
вспомни мои слова двухгодичной давности о том шо район лыбедской - будущий торговый и развлекательный центр киева с отличной логистикой
зы: после оушен молла введется трц в последней очереди фк2 и лыбедскую ждет глобальная реконструкция
а мордор через лет 5 будет радовать нас ежедневными криминальными новостями
как и эврика и все остальные неогетто
чудес не бывает
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Суб 27 жов, 2018 22:04, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 27 жов, 2018 22:03
kingkongovets написав:
zzzzzz написав:А вы что думаете что левый и правый берег Киева это разные гос-ва ?
я не обсуждают инвестиции в отдельно взятый дом. Я говорю о перспективах КРЖН по городу.
я думаю шо вы не понимаете о чем говорите
Я говорю о том что в отдельно взятом районе Киева может быть рост цен на недвижимость , но в целом по Киеву нет предпосылок для повышения цены.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 27 жов, 2018 22:04
kingkongovets написав:
zzzzzz написав:А вы что думаете что левый и правый берег Киева это разные гос-ва ?
я не обсуждают инвестиции в отдельно взятый дом. Я говорю о перспективах КРЖН по городу.
я думаю шо вы не понимаете о чем говорите
не понимает.
в пятницу ехал к 9 утра через Дружбы и Патона в район ленинградской.
на съезде с Патона под бабой полицейский перекрыл движение.
пробка стояла от тампере.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Суб 27 жов, 2018 22:06
kingkongovets написав: Оранжевый-хит сезона написав: kingkongovets написав:
я об этом мечтаю
и именно поэтому я всегда крайне скептически относился к инвестициям в недвигу на левом берегу и в ипенях
арендодатели первых этажей ПОХа ухмыльнулись
вспомним этот пост после ввода в эксплуатацию второй очереди Океан плазы
вспомни мои слова двухгодичной давности о том шо район лыбедской - будущий торговый и развлекательный центр киева
зы: после оушен молла введется трц в последней очереди фк2 и лыбедскую ждет глобальная реконструкция
а мордор через лет 5 будет радовать нас ежедневными криминальными новостями
как и эврика и все остальные неогетто
чудес не бывает
вспомни мои слова о том что центр киева смещается, и меняются транспортные и денежные потоки... только ты их всё равно не поймёшь.... ты застрял в парадигме "в пассаже недвижимость не продаётся"
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 27 жов, 2018 22:06
zzzzzz написав:
Я говорю о том что в отдельно взятом районе Киева может быть рост цен на недвижимость , но в целом по Киеву нет предпосылок для повышения цены.
Вы думаете, в 2000 кто-то видел предпосылки для повышения цены?
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Суб 27 жов, 2018 22:09
Оранжевый-хит сезона написав:
центр киева смещается, и меняются транспортные и денежные потоки...
Синяя ветка рулит?
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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