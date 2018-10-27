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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 жов, 2018 22:10
Оранжевый-хит сезона написав: kingkongovets написав:
я об этом мечтаю
и именно поэтому я всегда крайне скептически относился к инвестициям в недвигу на левом берегу и в ипенях
арендодатели первых этажей ПОХа ухмыльнулись
вспомним этот пост после ввода в эксплуатацию второй очереди Океан плазы
Про привлекательность ком. недвижимости на ПОХе и например возле Фестивального на Трое даже не спорю.
Близость к крупным ТРЦ совсем не убивает коммерцию вокруг, а скорее наоборот.
Как пример: Первые этажи переведенные в нежилой фонд, с фасадом на Дрим таун, весьма спросовые. До дрим тауна нафиг ни кому не нужны были.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 22:11
Vlad442 написав: zzzzzz написав:
Я говорю о том что в отдельно взятом районе Киева может быть рост цен на недвижимость , но в целом по Киеву нет предпосылок для повышения цены.
Вы думаете, в 2000 кто-то видел предпосылки для повышения цены?
в 2000 выметали хаты для поколения бэбибума СССР
а 17 лет назад было историческое дно рождаемости.... разницу улавливаете?
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Додано: Суб 27 жов, 2018 22:16
Оранжевый-хит сезона написав:
вспомни мои слова о том что центр киева смещается, и меняются транспортные и денежные потоки... только ты их всё равно не поймёшь.... ты застрял в парадигме "в пассаже недвижимость не продаётся"
та да, именно поэтому я в 15м взял на весь имеющийся на тот момент кэш нежилое в двух комплексах на серебряной миле)
а в пассаже у меня никогда ничего не было, там всегда все было жутко переоценено
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Додано: Суб 27 жов, 2018 22:17
UA написав: Оранжевый-хит сезона написав: kingkongovets написав:
я об этом мечтаю
и именно поэтому я всегда крайне скептически относился к инвестициям в недвигу на левом берегу и в ипенях
арендодатели первых этажей ПОХа ухмыльнулись
вспомним этот пост после ввода в эксплуатацию второй очереди Океан плазы
Про привлекательность ком. недвижимости на ПОХе и например возле Фестивального на Трое даже не спорю.
Близость к крупным ТРЦ совсем не убивает коммерцию вокруг, а скорее наоборот.
Как пример: Первые этажи переведенные в нежилой фонд, с фасадом на Дрим таун, весьма спросовые. До дрим тауна нафиг ни кому не нужны были.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 22:17
Vlad442 написав: zzzzzz написав:
Я говорю о том что в отдельно взятом районе Киева может быть рост цен на недвижимость , но в целом по Киеву нет предпосылок для повышения цены.
Вы думаете, в 2000 кто-то видел предпосылки для повышения цены?
Ну почему же?
Предпосылки как раз есть.
На рынок потихоньку возвращаются профессиональные спекули, застройщики рассрочками разогревают рынок. По сути можно сказать, что массы получили широкий доступ к кредитным деньгам, хотя и недлинным.
Еще пару-тройку лет назад пригородная недвижимость была на крутом подъеме, сейчас основной спрос снова постепенно концентрируется в городской черте.
Сколько продлится этот праздник? Сложно сказать, но еще на пол-года-год можно смело расчитывать.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 22:24
Оранжевый-хит сезона написав:
что бы понять как будет выглядеть кржн через 5 лет нужно сейчас поинтересоваться ставками аренды в запорожье, кривом рогу и т.д.
в Чернігові та Житомирі.
Проте наші рожевоокулярні орли ще не доросли до цього. "Розум" заважає)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Суб 27 жов, 2018 22:26
Yuri_T написав: kingkongovets написав:
zzzzzz написав:А вы что думаете что левый и правый берег Киева это разные гос-ва ?
я не обсуждают инвестиции в отдельно взятый дом. Я говорю о перспективах КРЖН по городу.
я думаю шо вы не понимаете о чем говорите
не понимает.
в пятницу ехал к 9 утра через Дружбы и Патона в район ленинградской.
на съезде с Патона под бабой полицейский перекрыл движение.
пробка стояла от тампере.
Юра, ты же умный , посмотри статистику.
Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у вересні 2018 року
Украина 2017 ( бенз 129 тыс.т + 95 тыс.т ДТ + 59тыс.т. пропан-бутан ) = 283 тыс.т
Украина 2018 ( бенз 102 + 94 + 69 ) = 265
Падение на 18.тыс.т ( 6,3% )
средний чел стал меньше ездить, но выросло число авто за счет еврохлама
Если взять динамику по регионам, то по Киевской области не такое значительное сокращение как по Украине, но есть и депресивные регионы.
А по Киеву идет рост ,бенз +3% , ДТ +32% , Газ +43%
Востаннє редагувалось zzzzzz
в Суб 27 жов, 2018 22:34, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Додано: Суб 27 жов, 2018 22:29
Оранжевый-хит сезона написав:
в 2000 выметали хаты для поколения бэбибума СССР
а 17 лет назад было историческое дно рождаемости.... разницу улавливаете?
Для понимания РН, можно посмотреть на историю с востребованностью ВО за последние 20 лет. Связный с этим рассвет и закат как частных ВУЗов, так и контрактной формы обучения в государственных.
Только нужно учитывать особенность: как правило, если человек не получал высшие образование к 30 годам, то уже и не стремился.
Самостоятельно же заработную квартиру, как правило, покупают после 30 и стремятся всегда - и в 40 и в 50 лет.
Если короче - шандарахнет РН обязательно...только папизже.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 22:31
трибека помнится на основании продаж табачки безапеляционные выводы делала)
вот шо бывает, когда ты по жизни мерчик, а воображаешь себя демурой или охрименко)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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