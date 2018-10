Додано: Суб 27 жов, 2018 22:16

вспомни мои слова о том что центр киева смещается, и меняются транспортные и денежные потоки... только ты их всё равно не поймёшь.... ты застрял в парадигме "в пассаже недвижимость не продаётся"



та да, именно поэтому я в 15м взял на весь имеющийся на тот момент кэш нежилое в двух комплексах на серебряной миле)

та да, именно поэтому я в 15м взял на весь имеющийся на тот момент кэш нежилое в двух комплексах на серебряной миле)

а в пассаже у меня никогда ничего не было, там всегда все было жутко переоценено

