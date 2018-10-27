Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 жов, 2018 22:33
Стоимость этого моста (без метро) примерно равна постройке с нуля массива Радужный.
Если по уму, то на левобережье должна быть только малоэтажная частная застройка и дачные массивы.
UA
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Додано: Суб 27 жов, 2018 22:38
UA написав:
Стоимость этого моста (без метро) примерно равна постройке с нуля массива Радужный.
Если по уму, то на левобережье должна быть только малоэтажная частная застройка и дачные массивы.
смысл поста с картинками был в том, шо близость к парку можно трактовать по разному)
а шо касается левобережья - вы абсолютно правы, алэ маемо тэ шо маемо
есть люди, уверенные шо понимают этот рынок и уверенно в него инвестирующие - я не из их числа
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Суб 27 жов, 2018 22:39
Оранжевый-хит сезона написав: kingkongovets написав:
а че ж вы сами до сих пор в украине клаву насилуете, оналитеги?)
я пытаюсь начать бизнес в Польше, сегодня проводил собеседование... как правило приходят 40+
чо за бизнес?
почему не в столице, налогов багато?
барабашов
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Додано: Суб 27 жов, 2018 22:40
kingkongovets написав:
трибека помнится на основании продаж табачки безапеляционные выводы делала)
вот шо бывает, когда ты по жизни мерчик, а воображаешь себя демурой или охрименко)
По Трибеке у меня один вопрос остался - какой суммой исчисляется ущерб работодателю на её последнем месте работы?
UA
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Додано: Суб 27 жов, 2018 22:41
Юра а вот обрати внимание на один момент, при всем обилии евроавто которые хлынули в Украину, за последний год продажи топлива все равно по Украине сократились.
Украина 2017 ( бенз 129 тыс.т + 95 тыс.т ДТ + 59тыс.т. пропан-бутан ) = 283 тыс.т
Украина 2018 ( бенз 102 + 94 + 69 ) = 265 Падение на 18.тыс.т ( 6,3% )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Суб 27 жов, 2018 22:46
zzzzzz написав:
Юра а вот обрати внимание на один момент, при всем обилии евроавто которые хлынули в Украину, за последний год продажи топлива все равно по Украине сократились.
Украина 2017 ( бенз 129 тыс.т + 95 тыс.т ДТ + 59тыс.т. пропан-бутан ) = 283 тыс.т
Украина 2018 ( бенз 102 + 94 + 69 ) = 265 Падение на 18.тыс.т ( 6,3% )
То зрадныки Гройсман и Кличко дороги ремонтировали, теперь по ним легче передвигаться + некоторая стабилизация на восточном фронте. Знаете сколько танк или армейский Урал на 100 км берет?
UA
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Додано: Суб 27 жов, 2018 22:46
барабашов написав: Оранжевый-хит сезона написав: kingkongovets написав:
а че ж вы сами до сих пор в украине клаву насилуете, оналитеги?)
я пытаюсь начать бизнес в Польше, сегодня проводил собеседование... как правило приходят 40+
чо за бизнес?
почему не в столице, налогов багато?
в столице за демпинг быстро копчик могут отмассировать)
та оптокабеля тянуть бизнес епт
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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