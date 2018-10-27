zzzzzz написав:

Что-бы лучше понимать вопрос зарлбитчан, надо больше читать статистических материалов.Принято всех делить на 3 категории.- до 30 лет- 30-40 лет- старше 40 лет.Так вот первая категория с вероятностью 80% уже никогда не вернется в страну. Будут там подавать доки на вид на жительство, жениться , выходить замуж, но они уже никогда сюда не вернуться. Только в гости на праздники.Далее они начнут всю родню туда перевозить.Категория 30-40 , эти вернуться назад с вероятностью 50%Ну и тем кому за 40 в своем большинстве вернуться назад.