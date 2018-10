Додано: Суб 27 жов, 2018 22:38

UA написав: kingkongovets написав: труханов неделю назад



труханов неделю назад

Стоимость этого моста (без метро) примерно равна постройке с нуля массива Радужный.

Если по уму, то на левобережье должна быть только малоэтажная частная застройка и дачные массивы. Стоимость этого моста (без метро) примерно равна постройке с нуля массива Радужный.Если по уму, то на левобережье должна быть только малоэтажная частная застройка и дачные массивы.

смысл поста с картинками был в том, шо близость к парку можно трактовать по разному)

а шо касается левобережья - вы абсолютно правы, алэ маемо тэ шо маемо

есть люди, уверенные шо понимают этот рынок и уверенно в него инвестирующие - я не из их числа смысл поста с картинками был в том, шо близость к парку можно трактовать по разному)а шо касается левобережья - вы абсолютно правы, алэ маемо тэ шо маемоесть люди, уверенные шо понимают этот рынок и уверенно в него инвестирующие - я не из их числа

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.