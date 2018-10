Додано: Суб 27 жов, 2018 22:46

барабашов написав: Оранжевый-хит сезона написав: kingkongovets написав: а че ж вы сами до сих пор в украине клаву насилуете, оналитеги?) а че ж вы сами до сих пор в украине клаву насилуете, оналитеги?)

я пытаюсь начать бизнес в Польше, сегодня проводил собеседование... как правило приходят 40+ я пытаюсь начать бизнес в Польше, сегодня проводил собеседование... как правило приходят 40+

чо за бизнес?

почему не в столице, налогов багато? чо за бизнес?почему не в столице, налогов багато?



в столице за демпинг быстро копчик могут отмассировать)

та оптокабеля тянуть бизнес епт в столице за демпинг быстро копчик могут отмассировать)та оптокабеля тянуть бизнес епт

