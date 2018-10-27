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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2484248524862487>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 22:40

  kingkongovets написав:трибека помнится на основании продаж табачки безапеляционные выводы делала)
вот шо бывает, когда ты по жизни мерчик, а воображаешь себя демурой или охрименко)

По Трибеке у меня один вопрос остался - какой суммой исчисляется ущерб работодателю на её последнем месте работы?
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 22:41

Юра а вот обрати внимание на один момент, при всем обилии евроавто которые хлынули в Украину, за последний год продажи топлива все равно по Украине сократились.

Украина 2017 ( бенз 129 тыс.т + 95 тыс.т ДТ + 59тыс.т. пропан-бутан ) = 283 тыс.т
Украина 2018 ( бенз 102 + 94 + 69 ) = 265
Падение на 18.тыс.т ( 6,3% )



Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 22:46

  zzzzzz написав:Юра а вот обрати внимание на один момент, при всем обилии евроавто которые хлынули в Украину, за последний год продажи топлива все равно по Украине сократились.

Украина 2017 ( бенз 129 тыс.т + 95 тыс.т ДТ + 59тыс.т. пропан-бутан ) = 283 тыс.т
Украина 2018 ( бенз 102 + 94 + 69 ) = 265
Падение на 18.тыс.т ( 6,3% )



То зрадныки Гройсман и Кличко дороги ремонтировали, теперь по ним легче передвигаться + некоторая стабилизация на восточном фронте. Знаете сколько танк или армейский Урал на 100 км берет?
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 22:46

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  kingkongovets написав:а че ж вы сами до сих пор в украине клаву насилуете, оналитеги?)

я пытаюсь начать бизнес в Польше, сегодня проводил собеседование... как правило приходят 40+

чо за бизнес?
почему не в столице, налогов багато?


в столице за демпинг быстро копчик могут отмассировать)
та оптокабеля тянуть бизнес епт
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 22:59

  UA написав:

То зрадныки Гройсман и Кличко дороги ремонтировали, теперь по ним легче передвигаться + некоторая стабилизация на восточном фронте. Знаете сколько танк или армейский Урал на 100 км берет?


Это статистика продажи через АЗС , вы часто видите танки и Уралы на АЗС ?
К тому же я не сравнивают с 2014-2015 , я сравниваю с 2017.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 23:04

Украина 2017 ( бенз 129 тыс.т + 95 тыс.т ДТ + 59тыс.т. пропан-бутан ) = 283 тыс.т
Украина 2018 ( бенз 102 + 94 + 69 ) = 265
Падение на 18.тыс.т ( 6,3% )


Добавим 2016 ( 134 + 98 + 53 ) = 285 тыс.т
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 23:49

  kingkongovets написав:ну как получите вид на жительство и на д*** пеймент ипотеки натрамбуете - маякуйте, мож и мы за вами рванем

Ой-вей! Т.е. натрамбовать меньше годовой средней з/п на первый взнос - это так нереально?
  kingkongovets написав:если у вас не получилось состояться здесь, то там и подавно у вас шансов нет, а если смогли - то нет смысла валить

Вариант того, что заграницей можно заниматься тем же самым, что и в Украине, только с лучшим качеством жизни, вам в голову не приходит? :mrgreen:

  Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:Что-бы лучше понимать вопрос зарлбитчан, надо больше читать статистических материалов.

Принято всех делить на 3 категории.
- до 30 лет
- 30-40 лет
- старше 40 лет.

Так вот первая категория с вероятностью 80% уже никогда не вернется в страну. Будут там подавать доки на вид на жительство, жениться , выходить замуж, но они уже никогда сюда не вернуться. Только в гости на праздники.
Далее они начнут всю родню туда перевозить.

Категория 30-40 , эти вернуться назад с вероятностью 50%

Ну и тем кому за 40 в своем большинстве вернуться назад.

а теперь вопрос, кто из них не обеспечен недвижимостью?

2 семьи (мои коллеги). Люди 30+. Квартиры в Киеве и Харькове. На вопрос "почему не продаете?" отвечают, что цены низкие. Покупалось в жирные годы, чисто психологически тяжело продавать в -50%. Но, думаю, рано или поздно созреют.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 07:06

  zzzzzz написав:Юра а вот обрати внимание на один момент, при всем обилии евроавто которые хлынули в Украину, за последний год продажи топлива все равно по Украине сократились.

Украина 2017 ( бенз 129 тыс.т + 95 тыс.т ДТ + 59тыс.т. пропан-бутан ) = 283 тыс.т
Украина 2018 ( бенз 102 + 94 + 69 ) = 265
Падение на 18.тыс.т ( 6,3% )



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Тому що населения скорочується! Їде геть або вимирає.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 07:08

  Gastarbaiter написав:
  kingkongovets написав:ну как получите вид на жительство и на д*** пеймент ипотеки натрамбуете - маякуйте, мож и мы за вами рванем

Ой-вей! Т.е. натрамбовать меньше годовой средней з/п на первый взнос - это так нереально?
  kingkongovets написав:если у вас не получилось состояться здесь, то там и подавно у вас шансов нет, а если смогли - то нет смысла валить

Вариант того, что заграницей можно заниматься тем же самым, что и в Украине, только с лучшим качеством жизни, вам в голову не приходит? :mrgreen:

  Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:Что-бы лучше понимать вопрос зарлбитчан, надо больше читать статистических материалов.

Принято всех делить на 3 категории.
- до 30 лет
- 30-40 лет
- старше 40 лет.

Так вот первая категория с вероятностью 80% уже никогда не вернется в страну. Будут там подавать доки на вид на жительство, жениться , выходить замуж, но они уже никогда сюда не вернуться. Только в гости на праздники.
Далее они начнут всю родню туда перевозить.

Категория 30-40 , эти вернуться назад с вероятностью 50%

Ну и тем кому за 40 в своем большинстве вернуться назад.

а теперь вопрос, кто из них не обеспечен недвижимостью?

2 семьи (мои коллеги). Люди 30+. Квартиры в Киеве и Харькове. На вопрос "почему не продаете?" отвечают, что цены низкие. Покупалось в жирные годы, чисто психологически тяжело продавать в -50%. Но, думаю, рано или поздно созреют.

Фейслесарі щиро вважають, що в усьому світі добре заробляють лише електрики, плиточники і шофери. А інженери, математики, фізики, хіміки - живуть на мінімальну ЗП.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 08:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Начнется свал то метро которое ездит остановят.


В мемориз! У вас там с голодухи крыша поехала?
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