Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:ну как получите вид на жительство и на д*** пеймент ипотеки натрамбуете - маякуйте, мож и мы за вами рванем
Ой-вей! Т.е. натрамбовать меньше годовой средней з/п на первый взнос - это так нереально?
kingkongovets написав:если у вас не получилось состояться здесь, то там и подавно у вас шансов нет, а если смогли - то нет смысла валить
Вариант того, что заграницей можно заниматься тем же самым, что и в Украине, только с лучшим качеством жизни, вам в голову не приходит?
Оранжевый-хит сезона написав:
zzzzzz написав:Что-бы лучше понимать вопрос зарлбитчан, надо больше читать статистических материалов.
Принято всех делить на 3 категории. - до 30 лет - 30-40 лет - старше 40 лет.
Так вот первая категория с вероятностью 80% уже никогда не вернется в страну. Будут там подавать доки на вид на жительство, жениться , выходить замуж, но они уже никогда сюда не вернуться. Только в гости на праздники. Далее они начнут всю родню туда перевозить.
Категория 30-40 , эти вернуться назад с вероятностью 50%
Ну и тем кому за 40 в своем большинстве вернуться назад.
а теперь вопрос, кто из них не обеспечен недвижимостью?
2 семьи (мои коллеги). Люди 30+. Квартиры в Киеве и Харькове. На вопрос "почему не продаете?" отвечают, что цены низкие. Покупалось в жирные годы, чисто психологически тяжело продавать в -50%. Но, думаю, рано или поздно созреют.
kingkongovets написав:ну как получите вид на жительство и на д*** пеймент ипотеки натрамбуете - маякуйте, мож и мы за вами рванем
Ой-вей! Т.е. натрамбовать меньше годовой средней з/п на первый взнос - это так нереально?
kingkongovets написав:если у вас не получилось состояться здесь, то там и подавно у вас шансов нет, а если смогли - то нет смысла валить
Вариант того, что заграницей можно заниматься тем же самым, что и в Украине, только с лучшим качеством жизни, вам в голову не приходит?
Оранжевый-хит сезона написав:
zzzzzz написав:Что-бы лучше понимать вопрос зарлбитчан, надо больше читать статистических материалов.
Принято всех делить на 3 категории. - до 30 лет - 30-40 лет - старше 40 лет.
Так вот первая категория с вероятностью 80% уже никогда не вернется в страну. Будут там подавать доки на вид на жительство, жениться , выходить замуж, но они уже никогда сюда не вернуться. Только в гости на праздники. Далее они начнут всю родню туда перевозить.
Категория 30-40 , эти вернуться назад с вероятностью 50%
Ну и тем кому за 40 в своем большинстве вернуться назад.
а теперь вопрос, кто из них не обеспечен недвижимостью?
2 семьи (мои коллеги). Люди 30+. Квартиры в Киеве и Харькове. На вопрос "почему не продаете?" отвечают, что цены низкие. Покупалось в жирные годы, чисто психологически тяжело продавать в -50%. Но, думаю, рано или поздно созреют.
Фейслесарі щиро вважають, що в усьому світі добре заробляють лише електрики, плиточники і шофери. А інженери, математики, фізики, хіміки - живуть на мінімальну ЗП.