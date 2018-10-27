(Доведено власним досвідом людини-мухи)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 жов, 2018 08:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 28 жов, 2018 08:51
Економічна ситуація в Україні
Панство звернуло увагу, що новобуди гальмуються??? Скоро стануть зовсім)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Нед 28 жов, 2018 08:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Германии число вакансий растет, как на дрожжах. Это угроза не только для Украины – эксперт
Слабеющий к доллару евро привел к тому, что в экспортно ориентированной экономике Германии число вакансий растет как на дрожжах.
Если в начале года там было 1,2 млн вакансий, в мае 1,5 млн, в октябре уже 1,75 млн, а к к началу 2019 года будет 2 млн вакансий.
С зарплатами 50-100 тыс. грн в месяц это угроза не только для Украины (угроза которой просто нечего противопоставить), но и для всего нашего региона (Польша, Румыния, Болгария, Венгрия, Чехия).
Отставание ЕЦБ от ФРС в процентных ставках в долгосрочном периоде будет держать евро недооцененной к доллару США и провоцировать рост экспорта во Франции, Италии, Бельгии, Нидерландах
Очень может быть, что вслед за Германией рост вакансий начнется и в этих странах. При любой власти и при любом исходе выборов этот риск для Украины будет риском номер 1 на 2019-2021 гг.
Українські роботодавці постали перед вибором: або банкрутувати, або платити працівникам вищу зарплату – експерт
В наступних роках рух наших працівників на Захід буде продовжуватись. Про це в ексклюзивному коментарі для UAINFO розповів Голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.
"Німеччина та Австрія задекларували спрощену процедуру працевлаштування для українців і це також вплине та тенденції масового виїзду наших громадян", – додав експерт.
"Нині українські роботодавці знаходяться в зоні ризику, вони постали перед вибором: або банкрутувати, або платити ту заробітну плату, яка буде достойною для українського працівника", – сказав Дмитро Олійник.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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