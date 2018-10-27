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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2484248524862487

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 08:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Як тільки отримають ПМЖ, або резидента ЄС та назбирають на перший внесок на іпотеку, так зразу почнуть покупать там.


(Доведено власним досвідом людини-мухи)
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 08:51

Економічна ситуація в Україні https://uainfo.org/blognews/1540662205- ... -container

Панство звернуло увагу, що новобуди гальмуються??? Скоро стануть зовсім)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 08:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://uainfo.org/blognews/1539001521-v-germanii-chislo-vakansiy-rastet-kak-na-drozhzhah-eto-ugroza.html

В Германии число вакансий растет, как на дрожжах. Это угроза не только для Украины – эксперт

Слабеющий к доллару евро привел к тому, что в экспортно ориентированной экономике Германии число вакансий растет как на дрожжах.

Если в начале года там было 1,2 млн вакансий, в мае 1,5 млн, в октябре уже 1,75 млн, а к к началу 2019 года будет 2 млн вакансий.


С зарплатами 50-100 тыс. грн в месяц это угроза не только для Украины (угроза которой просто нечего противопоставить), но и для всего нашего региона (Польша, Румыния, Болгария, Венгрия, Чехия).

Отставание ЕЦБ от ФРС в процентных ставках в долгосрочном периоде будет держать евро недооцененной к доллару США и провоцировать рост экспорта во Франции, Италии, Бельгии, Нидерландах

Очень может быть, что вслед за Германией рост вакансий начнется и в этих странах. При любой власти и при любом исходе выборов этот риск для Украины будет риском номер 1 на 2019-2021 гг.


https://uainfo.org/blognews/1537774726-ukrayinski-robotodavtsi-postali-pered-viborom-abo-bankrutuvati-.html
Українські роботодавці постали перед вибором: або банкрутувати, або платити працівникам вищу зарплату – експерт

В наступних роках рух наших працівників на Захід буде продовжуватись. Про це в ексклюзивному коментарі для UAINFO розповів Голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.

"Німеччина та Австрія задекларували спрощену процедуру працевлаштування для українців і це також вплине та тенденції масового виїзду наших громадян", – додав експерт.

"Нині українські роботодавці знаходяться в зоні ризику, вони постали перед вибором: або банкрутувати, або платити ту заробітну плату, яка буде достойною для українського працівника", – сказав Дмитро Олійник.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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