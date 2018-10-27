(Доведено власним досвідом людини-мухи)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 жов, 2018 08:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 28 жов, 2018 08:51
Економічна ситуація в Україні
Панство звернуло увагу, що новобуди гальмуються??? Скоро стануть зовсім)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Нед 28 жов, 2018 08:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Германии число вакансий растет, как на дрожжах. Это угроза не только для Украины – эксперт
Слабеющий к доллару евро привел к тому, что в экспортно ориентированной экономике Германии число вакансий растет как на дрожжах.
Если в начале года там было 1,2 млн вакансий, в мае 1,5 млн, в октябре уже 1,75 млн, а к к началу 2019 года будет 2 млн вакансий.
С зарплатами 50-100 тыс. грн в месяц это угроза не только для Украины (угроза которой просто нечего противопоставить), но и для всего нашего региона (Польша, Румыния, Болгария, Венгрия, Чехия).
Отставание ЕЦБ от ФРС в процентных ставках в долгосрочном периоде будет держать евро недооцененной к доллару США и провоцировать рост экспорта во Франции, Италии, Бельгии, Нидерландах
Очень может быть, что вслед за Германией рост вакансий начнется и в этих странах. При любой власти и при любом исходе выборов этот риск для Украины будет риском номер 1 на 2019-2021 гг.
Українські роботодавці постали перед вибором: або банкрутувати, або платити працівникам вищу зарплату – експерт
В наступних роках рух наших працівників на Захід буде продовжуватись. Про це в ексклюзивному коментарі для UAINFO розповів Голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.
"Німеччина та Австрія задекларували спрощену процедуру працевлаштування для українців і це також вплине та тенденції масового виїзду наших громадян", – додав експерт.
"Нині українські роботодавці знаходяться в зоні ризику, вони постали перед вибором: або банкрутувати, або платити ту заробітну плату, яка буде достойною для українського працівника", – сказав Дмитро Олійник.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 28 жов, 2018 09:06
Скільки заробітчани заробляють щомісяця у Польщі
Три чверті українських заробітчан у Польщі отримують щонайменше 2,5 тисячі злотих у місяць, що приблизно дорівнює 675 доларам або 19 тисячам гривень.
Як передає ТСН з посиланням на компанію з працевлаштування Personnel Service, 45% українців заробляють понад 3 тисячі злотих, тобто більше понад 810 доларів або 22,6 тисяч гривень.
Крім того, 4,7% українських громадян отримують мінімальну польську зарплату у 1550 злотих, що приблизно відповідає сумі в 11,6 тисячі гривень.
«Українці заробляють приблизно стільки ж, скільки й поляки. Іноді може складатися враження, що українці заробляють більше, ніж поляки, але це тому, що вони більш охоче беруть понаднормові години. З точки зору роботодавців, працівники-мігранти не є дешевшими за місцевих працівників, але все більше фірм, враховуючи проблеми з набором працівників, схильні платити українцям навіть більше, ніж полякам», – каже президент Personnel Service Кшиштоф Інгльот.
Також зазначається, що витрати українських трудових мігрантів у Польщі є вельми невеликим – майже 90% з них витрачають менше ніж 1 тисячу злотих, що дорівнює 270 доларів або 7,5 тисяч гривень.
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тут порохоботи ржали, коли писав, що витрачав в Польщі 900 злотих в місяць в неопалювальний сезон і 950 - 1000 холодну пору року.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 28 жов, 2018 09:46
я ищу на 4000 злотых, очереди нет
Додано: Нед 28 жов, 2018 10:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Респект как думаешь тут можно покупать еврооблигации?
Додано: Нед 28 жов, 2018 10:06
Щось замовкли рожевоокулярники)))
Зникли пости про румунських таксистів та українських електриків-плиточників, які скупляють нерухомість стояками в Києві))))
Схоже, що спостерігаємо розбиття рожевих окулярів у недолугих)))
Життя всіх ставить на свої місце))))
До речі, Домік.уа й далі малює зниження цін КРЖН.
Незважаючи на лемент тутошніх ріелторів і "розумників")))
Який неправильний Домік.уа))))
Не слухає він місцевих орлів)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Нед 28 жов, 2018 10:12
Поки що такого немає, на жаль. особливо в провінції.
Поте, через 5 років - буде напевне. Коли 1/3 працездатного населення виїде геть звідси.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Нед 28 жов, 2018 10:13
Индекс цен в третьем квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 105,7%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Больше всего подорожали однокомнатные квартиры — индекс цен к соответствующему периоду 2017 года вырос на 6,7%. Индекс цен на двухкомнатные квартиры за год вырос на 5,2%, а на трехкомнатные — на 4,3%.
Додано: Нед 28 жов, 2018 10:14
Dzień dobry! Что скажете про такое: Квартира в Польше, опыт покупки
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