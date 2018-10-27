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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2485248624872488>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 08:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Як тільки отримають ПМЖ, або резидента ЄС та назбирають на перший внесок на іпотеку, так зразу почнуть покупать там.


(Доведено власним досвідом людини-мухи)
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 08:51

Економічна ситуація в Україні https://uainfo.org/blognews/1540662205- ... -container

Панство звернуло увагу, що новобуди гальмуються??? Скоро стануть зовсім)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 08:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://uainfo.org/blognews/1539001521-v-germanii-chislo-vakansiy-rastet-kak-na-drozhzhah-eto-ugroza.html

В Германии число вакансий растет, как на дрожжах. Это угроза не только для Украины – эксперт

Слабеющий к доллару евро привел к тому, что в экспортно ориентированной экономике Германии число вакансий растет как на дрожжах.

Если в начале года там было 1,2 млн вакансий, в мае 1,5 млн, в октябре уже 1,75 млн, а к к началу 2019 года будет 2 млн вакансий.


С зарплатами 50-100 тыс. грн в месяц это угроза не только для Украины (угроза которой просто нечего противопоставить), но и для всего нашего региона (Польша, Румыния, Болгария, Венгрия, Чехия).

Отставание ЕЦБ от ФРС в процентных ставках в долгосрочном периоде будет держать евро недооцененной к доллару США и провоцировать рост экспорта во Франции, Италии, Бельгии, Нидерландах

Очень может быть, что вслед за Германией рост вакансий начнется и в этих странах. При любой власти и при любом исходе выборов этот риск для Украины будет риском номер 1 на 2019-2021 гг.


https://uainfo.org/blognews/1537774726-ukrayinski-robotodavtsi-postali-pered-viborom-abo-bankrutuvati-.html
Українські роботодавці постали перед вибором: або банкрутувати, або платити працівникам вищу зарплату – експерт

В наступних роках рух наших працівників на Захід буде продовжуватись. Про це в ексклюзивному коментарі для UAINFO розповів Голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.

"Німеччина та Австрія задекларували спрощену процедуру працевлаштування для українців і це також вплине та тенденції масового виїзду наших громадян", – додав експерт.

"Нині українські роботодавці знаходяться в зоні ризику, вони постали перед вибором: або банкрутувати, або платити ту заробітну плату, яка буде достойною для українського працівника", – сказав Дмитро Олійник.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 09:06

Скільки заробітчани заробляють щомісяця у Польщі

Три чверті українських заробітчан у Польщі отримують щонайменше 2,5 тисячі злотих у місяць, що приблизно дорівнює 675 доларам або 19 тисячам гривень.

Як передає ТСН з посиланням на компанію з працевлаштування Personnel Service, 45% українців заробляють понад 3 тисячі злотих, тобто більше понад 810 доларів або 22,6 тисяч гривень.

Крім того, 4,7% українських громадян отримують мінімальну польську зарплату у 1550 злотих, що приблизно відповідає сумі в 11,6 тисячі гривень.

«Українці заробляють приблизно стільки ж, скільки й поляки. Іноді може складатися враження, що українці заробляють більше, ніж поляки, але це тому, що вони більш охоче беруть понаднормові години. З точки зору роботодавців, працівники-мігранти не є дешевшими за місцевих працівників, але все більше фірм, враховуючи проблеми з набором працівників, схильні платити українцям навіть більше, ніж полякам», – каже президент Personnel Service Кшиштоф Інгльот.

Також зазначається, що витрати українських трудових мігрантів у Польщі є вельми невеликим – майже 90% з них витрачають менше ніж 1 тисячу злотих, що дорівнює 270 доларів або 7,5 тисяч гривень.

===
тут порохоботи ржали, коли писав, що витрачав в Польщі 900 злотих в місяць в неопалювальний сезон і 950 - 1000 холодну пору року.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 09:46

  flyman написав:Три чверті українських заробітчан у Польщі отримують щонайменше 2,5 тисячі злотих у місяць, що приблизно дорівнює 675 доларам або 19 тисячам гривень.

Як передає ТСН з посиланням на компанію з працевлаштування Personnel Service, 45% українців заробляють понад 3 тисячі злотих, тобто більше понад 810 доларів або 22,6 тисяч гривень.

Крім того, 4,7% українських громадян отримують мінімальну польську зарплату у 1550 злотих, що приблизно відповідає сумі в 11,6 тисячі гривень.

«Українці заробляють приблизно стільки ж, скільки й поляки. Іноді може складатися враження, що українці заробляють більше, ніж поляки, але це тому, що вони більш охоче беруть понаднормові години. З точки зору роботодавців, працівники-мігранти не є дешевшими за місцевих працівників, але все більше фірм, враховуючи проблеми з набором працівників, схильні платити українцям навіть більше, ніж полякам», – каже президент Personnel Service Кшиштоф Інгльот.

Також зазначається, що витрати українських трудових мігрантів у Польщі є вельми невеликим – майже 90% з них витрачають менше ніж 1 тисячу злотих, що дорівнює 270 доларів або 7,5 тисяч гривень.

===
тут порохоботи ржали, коли писав, що витрачав в Польщі 900 злотих в місяць в неопалювальний сезон і 950 - 1000 холодну пору року.

я ищу на 4000 злотых, очереди нет
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 10:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Респект как думаешь тут можно покупать еврооблигации?
https://ru.bondsfreedom.com/instruments ... 8X_1Ga98aY
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 10:06

  flyman написав:В Германии число вакансий растет, как на дрожжах. Это угроза не только для Украины – эксперт

Слабеющий к доллару евро привел к тому, что в экспортно ориентированной экономике Германии число вакансий растет как на дрожжах.

Если в начале года там было 1,2 млн вакансий, в мае 1,5 млн, в октябре уже 1,75 млн, а к к началу 2019 года будет 2 млн вакансий.


Щось замовкли рожевоокулярники))) :D

Зникли пости про румунських таксистів та українських електриків-плиточників, які скупляють нерухомість стояками в Києві)))) :mrgreen:

Схоже, що спостерігаємо розбиття рожевих окулярів у недолугих)))
Життя всіх ставить на свої місце)))) :oops:

До речі, Домік.уа й далі малює зниження цін КРЖН.
Незважаючи на лемент тутошніх ріелторів і "розумників"))) :mrgreen:

http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html

Який неправильний Домік.уа)))) :cry:
Не слухає він місцевих орлів)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 10:12

  flyman написав:"Нині українські роботодавці знаходяться в зоні ризику, вони постали перед вибором: або банкрутувати, або платити ту заробітну плату, яка буде достойною для українського працівника",
Поки що такого немає, на жаль. особливо в провінції.
Поте, через 5 років - буде напевне. Коли 1/3 працездатного населення виїде геть звідси.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 10:13

  Frant написав:
  flyman написав:В Германии число вакансий растет, как на дрожжах. Это угроза не только для Украины – эксперт

Слабеющий к доллару евро привел к тому, что в экспортно ориентированной экономике Германии число вакансий растет как на дрожжах.

Если в начале года там было 1,2 млн вакансий, в мае 1,5 млн, в октябре уже 1,75 млн, а к к началу 2019 года будет 2 млн вакансий.


Щось замовкли рожевоокулярники))) :D

Зникли пости про румунських таксистів та українських електриків-плиточників, які скупляють нерухомість стояками в Києві)))) :mrgreen:

Схоже, що спостерігаємо розбиття рожевих окулярів у недолугих)))
Життя всіх ставить на свої місце)))) :oops:

До речі, Домік.уа й далі малює зниження цін КРЖН.
Незважаючи на лемент тутошніх ріелторів і "розумників"))) :mrgreen:

http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html

Який неправильний Домік.уа)))) :cry:
Не слухає він місцевих орлів)))

Индекс цен в третьем квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 105,7%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Больше всего подорожали однокомнатные квартиры — индекс цен к соответствующему периоду 2017 года вырос на 6,7%. Индекс цен на двухкомнатные квартиры за год вырос на 5,2%, а на трехкомнатные — на 4,3%.
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 10:14

  flyman написав:Три чверті українських заробітчан у Польщі отримують щонайменше 2,5 тисячі злотих у місяць, що приблизно дорівнює 675 доларам або 19 тисячам гривень.

===
тут порохоботи ржали, коли писав, що витрачав в Польщі 900 злотих в місяць в неопалювальний сезон і 950 - 1000 холодну пору року.


Dzień dobry! Что скажете про такое: Квартира в Польше, опыт покупки
http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... st11228245
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