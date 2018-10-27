Додано: Нед 28 жов, 2018 09:06

Три чверті українських заробітчан у Польщі отримують щонайменше 2,5 тисячі злотих у місяць, що приблизно дорівнює 675 доларам або 19 тисячам гривень.



Як передає ТСН з посиланням на компанію з працевлаштування Personnel Service, 45% українців заробляють понад 3 тисячі злотих, тобто більше понад 810 доларів або 22,6 тисяч гривень.



Крім того, 4,7% українських громадян отримують мінімальну польську зарплату у 1550 злотих, що приблизно відповідає сумі в 11,6 тисячі гривень.



«Українці заробляють приблизно стільки ж, скільки й поляки. Іноді може складатися враження, що українці заробляють більше, ніж поляки, але це тому, що вони більш охоче беруть понаднормові години. З точки зору роботодавців, працівники-мігранти не є дешевшими за місцевих працівників, але все більше фірм, враховуючи проблеми з набором працівників, схильні платити українцям навіть більше, ніж полякам», – каже президент Personnel Service Кшиштоф Інгльот.



Також зазначається, що витрати українських трудових мігрантів у Польщі є вельми невеликим – майже 90% з них витрачають менше ніж 1 тисячу злотих, що дорівнює 270 доларів або 7,5 тисяч гривень.



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тут порохоботи ржали, коли писав, що витрачав в Польщі 900 злотих в місяць в неопалювальний сезон і 950 - 1000 холодну пору року.

В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.