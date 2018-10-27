Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
«Шкодую, що приїхав з Америки до України… Сьогодні Україна — найгірша в Європі країна для життя», — нещодавнє інтерв’ю українського генія, художника Івана Марчука “Громадському Радіо” спричинило ефект бомби, що розірвалася.
Жорсткі, навіть жорстокі, проте болісно правдиві слова… «У нас абсолютно правди немає, законів немає, порядку немає. А як немає законів і порядку, то і держави немає. Україна народжує найбільше талантів на квадратний метр у світі, але вона їх не поливає, вони їй не потрібні.
Чому тікають люди з України? Тому що жити хочуть…»
Оранжевый-хит сезона написав:«Шкодую, що приїхав з Америки до України… Сьогодні Україна — найгірша в Європі країна для життя», — нещодавнє інтерв’ю українського генія, художника Івана Марчука “Громадському Радіо” спричинило ефект бомби, що розірвалася.
Жорсткі, навіть жорстокі, проте болісно правдиві слова… «У нас абсолютно правди немає, законів немає, порядку немає. А як немає законів і порядку, то і держави немає. Україна народжує найбільше талантів на квадратний метр у світі, але вона їх не поливає, вони їй не потрібні.
Чому тікають люди з України? Тому що жити хочуть…»
Давайте разберемся с этим вопросом. Для этого необходимо зайти на сайт Держстата. И вот если мы зайдем на этот сайт, то мы увидим что Держстат вообще не дает таких данных как "Индекс цен на квартиры ( одно,двух и трех комнатные )
Держстат дает две категории данных. 1.Індекси будівельної продукції 2.Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції 3.Обсяг виконаних будівельних робіт за регіонами
Цен на квартиры Держстат не дает Вся методология описана на сайте Держстата. Первый индекс отражает объем работ в натуральных величинах. Второй показывает объем работ выраженный в гривнах Третий тоже показывает объем работ выраженный в гривнах.