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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 24862487248824892490>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 10:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

«Шкодую, що приїхав з Америки до України… Сьогодні Україна — найгірша в Європі країна для життя», — нещодавнє інтерв’ю українського генія, художника Івана Марчука “Громадському Радіо” спричинило ефект бомби, що розірвалася.

Жорсткі, навіть жорстокі, проте болісно правдиві слова… «У нас абсолютно правди немає, законів немає, порядку немає. А як немає законів і порядку, то і держави немає. Україна народжує найбільше талантів на квадратний метр у світі, але вона їх не поливає, вони їй не потрібні.

Чому тікають люди з України? Тому що жити хочуть…»
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 10:33

  Оранжевый-хит сезона написав:«Шкодую, що приїхав з Америки до України… Сьогодні Україна — найгірша в Європі країна для життя», — нещодавнє інтерв’ю українського генія, художника Івана Марчука “Громадському Радіо” спричинило ефект бомби, що розірвалася.

Жорсткі, навіть жорстокі, проте болісно правдиві слова… «У нас абсолютно правди немає, законів немає, порядку немає. А як немає законів і порядку, то і держави немає. Україна народжує найбільше талантів на квадратний метр у світі, але вона їх не поливає, вони їй не потрібні.

Чому тікають люди з України? Тому що жити хочуть…»


Вкладчики ФИ 200+ аплодируют стоя!
moniks
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 10:39

  Оранжевый-хит сезона написав:Индекс цен в третьем квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 105,7%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Больше всего подорожали однокомнатные квартиры — индекс цен к соответствующему периоду 2017 года вырос на 6,7%. Индекс цен на двухкомнатные квартиры за год вырос на 5,2%, а на трехкомнатные — на 4,3%.


Я так понимаю источник вот этот ?))
https://news.finance.ua/ru/news/-/43708 ... m-kvartale


Давайте разберемся с этим вопросом.
Для этого необходимо зайти на сайт Держстата.
И вот если мы зайдем на этот сайт, то мы увидим что Держстат вообще не дает таких данных как "Индекс цен на квартиры ( одно,двух и трех комнатные )

Держстат дает две категории данных.
1.Індекси будівельної продукції
2.Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції
3.Обсяг виконаних будівельних робіт за регіонами

Цен на квартиры Держстат не дает :!: :!:
Вся методология описана на сайте Держстата.
Первый индекс отражает объем работ в натуральных величинах.
Второй показывает объем работ выраженный в гривнах
Третий тоже показывает объем работ выраженный в гривнах.

Вообщем под громким заголовком скрыта МАНИПУЛЯЦИЯ
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 10:40

  moniks написав:
  flyman написав:Три чверті українських заробітчан у Польщі отримують щонайменше 2,5 тисячі злотих у місяць, що приблизно дорівнює 675 доларам або 19 тисячам гривень.

===
тут порохоботи ржали, коли писав, що витрачав в Польщі 900 злотих в місяць в неопалювальний сезон і 950 - 1000 холодну пору року.


Dzień dobry! Что скажете про такое: Квартира в Польше, опыт покупки
http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... st11228245

Вам-то это к чему? Вы выбираете биткоэн.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 11:06

  airmax78 написав:
  moniks написав:
  flyman написав:тут порохоботи ржали, коли писав, що витрачав в Польщі 900 злотих в місяць в неопалювальний сезон і 950 - 1000 холодну пору року.


Dzień dobry! Что скажете про такое: Квартира в Польше, опыт покупки
http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... st11228245

Вам-то это к чему? Вы выбираете биткоэн.


Я много чего выбираю - и не только бiтховен :mrgreen: А там - природа и покой 8)
moniks
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 11:22

  moniks написав:
  flyman написав:Три чверті українських заробітчан у Польщі отримують щонайменше 2,5 тисячі злотих у місяць, що приблизно дорівнює 675 доларам або 19 тисячам гривень.

===
тут порохоботи ржали, коли писав, що витрачав в Польщі 900 злотих в місяць в неопалювальний сезон і 950 - 1000 холодну пору року.


Dzień dobry! Что скажете про такое: Квартира в Польше, опыт покупки
http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... st11228245

що саме цікавить?

коротко:
- без паспорта ЄС можна без заморочок взяти "спулдєльчу власность" поза прикордонною зоною (побережжя і кородон не з ЄС)
- якщо "пелна власность", то тре дозвіл.

Покупка через агентсво:
3,6% комісія агентсва
від 1% нотаріус
ще якісь податки, в мене виходило переплата до 10% на транзитні витрати.

Краще брати первичку від забудовників.

Вроцлав, як на мене, непоганий вибір. Місто не деградує, повно вишів, близько Німеччина, вища дохідність оренди чим у В-ві.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 11:28

  Frant написав:
  flyman написав:"Нині українські роботодавці знаходяться в зоні ризику, вони постали перед вибором: або банкрутувати, або платити ту заробітну плату, яка буде достойною для українського працівника",
Поки що такого немає, на жаль. особливо в провінції.
Поте, через 5 років - буде напевне. Коли 1/3 працездатного населення виїде геть звідси.

Демография и трудовая миграция в первую очередь бьют по пгт и маленьким городкам, во вторую очередь по крупным городам, и в третью по Киеву, население которого не сокращается, а, может, даже при всех этих негативных факторах и увеличивается (поэтому многие харьковчане и одесситы покупают именно в Киеве, а не у себя).
При этом реальные киевские зарплаты, исходя из цифр, которые тут приводили, не намного ниже, чем в Польше.
Вот Уну ищет на 4000 злотых в Польше. Сколько такой специалист получает на руки в Киеве, и сколько будет получать после налогов в Польше?
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 11:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Объективно, мне кажется, это менее стремное вложение, чем, например, какой-нибудь очередной Мордор в Киеве.
Плюс я за конкуренцию. Раз многие киевские застройщики не желают конкурировать между собой по качеству, продолжая строить какое-то г0внище, нужно показать им, что они больше далеко не единственный способ инвестирования для пересичного.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 11:35

  Vlad442 написав:Демография и трудовая миграция в первую очередь бьют по пгт и маленьким городкам, во вторую очередь по крупным городам, и в третью по Киеву, население которого не сокращается, а, может, даже при всех этих негативных факторах и увеличивается (поэтому многие харьковчане и одесситы покупают именно в Киеве, а не у себя).


А по росту ВВП, доходной части бюджета и пенсионного фонда не бьют ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 11:38

  flyman написав:що саме цікавить?

коротко:
- без паспорта ЄС можна без заморочок взяти "спулдєльчу власность" поза прикордонною зоною (побережжя і кородон не з ЄС)
- якщо "пелна власность", то тре дозвіл.

Покупка через агентсво:
3,6% комісія агентсва
від 1% нотаріус
ще якісь податки, в мене виходило переплата до 10% на транзитні витрати.

Краще брати первичку від забудовників.

Вроцлав, як на мене, непоганий вибір. Місто не деградує, повно вишів, близько Німеччина, вища дохідність оренди чим у В-ві.

Флай, почему будучи там и имея на руках все козыри, вы остановили свой выбор на цоколе в Буче, более того, хотели взять в Польше кредит, шоб докупить еще один?
airmax78
 
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