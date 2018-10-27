Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
«Шкодую, що приїхав з Америки до України… Сьогодні Україна — найгірша в Європі країна для життя», — нещодавнє інтерв’ю українського генія, художника Івана Марчука “Громадському Радіо” спричинило ефект бомби, що розірвалася.
Жорсткі, навіть жорстокі, проте болісно правдиві слова… «У нас абсолютно правди немає, законів немає, порядку немає. А як немає законів і порядку, то і держави немає. Україна народжує найбільше талантів на квадратний метр у світі, але вона їх не поливає, вони їй не потрібні.
Чому тікають люди з України? Тому що жити хочуть…»
Оранжевый-хит сезона написав:«Шкодую, що приїхав з Америки до України… Сьогодні Україна — найгірша в Європі країна для життя», — нещодавнє інтерв’ю українського генія, художника Івана Марчука “Громадському Радіо” спричинило ефект бомби, що розірвалася.
Жорсткі, навіть жорстокі, проте болісно правдиві слова… «У нас абсолютно правди немає, законів немає, порядку немає. А як немає законів і порядку, то і держави немає. Україна народжує найбільше талантів на квадратний метр у світі, але вона їх не поливає, вони їй не потрібні.
Чому тікають люди з України? Тому що жити хочуть…»
Давайте разберемся с этим вопросом. Для этого необходимо зайти на сайт Держстата. И вот если мы зайдем на этот сайт, то мы увидим что Держстат вообще не дает таких данных как "Индекс цен на квартиры ( одно,двух и трех комнатные )
Держстат дает две категории данных. 1.Індекси будівельної продукції 2.Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції 3.Обсяг виконаних будівельних робіт за регіонами
Цен на квартиры Держстат не дает Вся методология описана на сайте Держстата. Первый индекс отражает объем работ в натуральных величинах. Второй показывает объем работ выраженный в гривнах Третий тоже показывает объем работ выраженный в гривнах.
коротко: - без паспорта ЄС можна без заморочок взяти "спулдєльчу власность" поза прикордонною зоною (побережжя і кородон не з ЄС) - якщо "пелна власность", то тре дозвіл.
Покупка через агентсво: 3,6% комісія агентсва від 1% нотаріус ще якісь податки, в мене виходило переплата до 10% на транзитні витрати.
Краще брати первичку від забудовників.
Вроцлав, як на мене, непоганий вибір. Місто не деградує, повно вишів, близько Німеччина, вища дохідність оренди чим у В-ві.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:"Нині українські роботодавці знаходяться в зоні ризику, вони постали перед вибором: або банкрутувати, або платити ту заробітну плату, яка буде достойною для українського працівника",
Поки що такого немає, на жаль. особливо в провінції. Поте, через 5 років - буде напевне. Коли 1/3 працездатного населення виїде геть звідси.
Демография и трудовая миграция в первую очередь бьют по пгт и маленьким городкам, во вторую очередь по крупным городам, и в третью по Киеву, население которого не сокращается, а, может, даже при всех этих негативных факторах и увеличивается (поэтому многие харьковчане и одесситы покупают именно в Киеве, а не у себя). При этом реальные киевские зарплаты, исходя из цифр, которые тут приводили, не намного ниже, чем в Польше. Вот Уну ищет на 4000 злотых в Польше. Сколько такой специалист получает на руки в Киеве, и сколько будет получать после налогов в Польше?
Объективно, мне кажется, это менее стремное вложение, чем, например, какой-нибудь очередной Мордор в Киеве. Плюс я за конкуренцию. Раз многие киевские застройщики не желают конкурировать между собой по качеству, продолжая строить какое-то г0внище, нужно показать им, что они больше далеко не единственный способ инвестирования для пересичного.
Vlad442 написав:Демография и трудовая миграция в первую очередь бьют по пгт и маленьким городкам, во вторую очередь по крупным городам, и в третью по Киеву, население которого не сокращается, а, может, даже при всех этих негативных факторах и увеличивается (поэтому многие харьковчане и одесситы покупают именно в Киеве, а не у себя).
А по росту ВВП, доходной части бюджета и пенсионного фонда не бьют ?