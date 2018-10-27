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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 жов, 2018 11:47
Влад, хватит Оркады, пора осмотреться по сторонам:
Додано: Нед 28 жов, 2018 11:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Столько умных слов. Зачем мне это знать? Если бы я слушал эти слова, то пропустил бы удачное время для инвестиции. Нужно думать своим умом.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Нед 28 жов, 2018 11:51
думай своим умом - покупай аркаду!
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 28 жов, 2018 11:54
Стоимость аренды и стоимость недвижимости говорят сами за себя.
Почему в Харьков не стоит инвестировать:
- бывший научный и промышленный центр, ориентированный на Россию, не вписывается в европейско-аграрный вектор Украины,
- логистически это теперь окраина, инвестор скорей откроет производство в ЗУ, чем в Харькове, что подтверждает инфографика о новых заводах и инвестициях,
- геополитические риски в виде близости России и ватного населения тоже не способствуют инвестициям.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Нед 28 жов, 2018 12:01
я був у Щецині, Ченстохові, Заленій Гурі.. а не у Вроцлаві
Розглядав покупку у Щецині і Ченстохові, але не склалося.
Вернувся вна неньку, як на довго, не знаю.
Є офер в Одесу, напр., ще кличуть в Астрію в пгт. біля Граца.
З Нового року, думаю зайнятися диверсифікацією, може щось докуплю з нерухомості вна (о)КРЖН, або в Тернополі, або в Одесі, якщо зійдемся в умовах офера.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 28 жов, 2018 12:07
До открытия границ низкая стоимость рабочей силы была конкурентным преимуществом. Теперь же , тем более в западной Украине, это преимущество для инвесторов постепенно начинает таить.
Живите своим умом!
Додано: Нед 28 жов, 2018 12:09
Эврика даже очень неплохая инвестиция.
Сам туда несколько раз лыжы вострил, но каждый раз появлялся более интересный объект в центре- прицентре.
У меня скепсис по поводу ПОХа.
Додано: Нед 28 жов, 2018 12:09
З.У. років 20 давно на заробітках: Італія, Іспанія, Потругалія, Греція, Чехія
а от Польща тепер тренд у східняків та центральної України.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 28 жов, 2018 12:14
есть у кого то идеи по поводу локаций для съемок аэропанорам?
грубо говоря - шо снять? у меня уже фантазия заканчивается
погода сегодня для съемок отличная
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 28 жов, 2018 12:16
Мордор, Галактика, Коханивська
Живите своим умом!
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