RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2487248824892490>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 11:47

Влад, хватит Оркады, пора осмотреться по сторонам:
https://nv.ua/ukr/opinion/santanello/na ... 03022.html
airmax78
 
Повідомлень: 26509
З нами з: 25.10.12
Подякував: 690 раз.
Подякували: 2945 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 11:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:А по росту ВВП, доходной части бюджета и пенсионного фонда не бьют ?

Столько умных слов. Зачем мне это знать? Если бы я слушал эти слова, то пропустил бы удачное время для инвестиции. Нужно думать своим умом.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 4936
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 11:51

думай своим умом - покупай аркаду! :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4898
З нами з: 05.06.16
Подякував: 253 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 11:54

  airmax78 написав:Влад, хватит Оркады, пора осмотреться по сторонам:
https://nv.ua/ukr/opinion/santanello/na ... 03022.html

Стоимость аренды и стоимость недвижимости говорят сами за себя.
Почему в Харьков не стоит инвестировать:
- бывший научный и промышленный центр, ориентированный на Россию, не вписывается в европейско-аграрный вектор Украины,
- логистически это теперь окраина, инвестор скорей откроет производство в ЗУ, чем в Харькове, что подтверждает инфографика о новых заводах и инвестициях,
- геополитические риски в виде близости России и ватного населения тоже не способствуют инвестициям.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 4936
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 12:01

  airmax78 написав:
  flyman написав:що саме цікавить?

коротко:
- без паспорта ЄС можна без заморочок взяти "спулдєльчу власность" поза прикордонною зоною (побережжя і кородон не з ЄС)
- якщо "пелна власность", то тре дозвіл.

Покупка через агентсво:
3,6% комісія агентсва
від 1% нотаріус
ще якісь податки, в мене виходило переплата до 10% на транзитні витрати.

Краще брати первичку від забудовників.

Вроцлав, як на мене, непоганий вибір. Місто не деградує, повно вишів, близько Німеччина, вища дохідність оренди чим у В-ві.

Флай, почему будучи там и имея на руках все козыри, вы остановили свой выбор на цоколе в Буче, более того, хотели взять в Польше кредит, шоб докупить еще один?

я був у Щецині, Ченстохові, Заленій Гурі.. а не у Вроцлаві
Розглядав покупку у Щецині і Ченстохові, але не склалося.
Вернувся вна неньку, як на довго, не знаю.
Є офер в Одесу, напр., ще кличуть в Астрію в пгт. біля Граца.
З Нового року, думаю зайнятися диверсифікацією, може щось докуплю з нерухомості вна (о)КРЖН, або в Тернополі, або в Одесі, якщо зійдемся в умовах офера.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14575
З нами з: 09.03.14
Подякував: 851 раз.
Подякували: 820 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 12:07

  Vlad442 написав: инвестор скорей откроет производство в ЗУ, чем в Харькове, что подтверждает инфографика о новых заводах и инвестициях,

До открытия границ низкая стоимость рабочей силы была конкурентным преимуществом. Теперь же , тем более в западной Украине, это преимущество для инвесторов постепенно начинает таить.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28547
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2777 раз.
Подякували: 4578 раз.
 
Профіль
7
1
1
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 12:09

  Vlad442 написав:Столько умных слов. Зачем мне это знать? Если бы я слушал эти слова, то пропустил бы удачное время для инвестиции. Нужно думать своим умом.

Эврика даже очень неплохая инвестиция.
Сам туда несколько раз лыжы вострил, но каждый раз появлялся более интересный объект в центре- прицентре.
У меня скепсис по поводу ПОХа.
UA
 
Повідомлень: 2982
З нами з: 19.07.08
Подякував: 229 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 12:09

  zzzzzz написав:
  Vlad442 написав: инвестор скорей откроет производство в ЗУ, чем в Харькове, что подтверждает инфографика о новых заводах и инвестициях,

До открытия границ низкая стоимость рабочей силы была конкурентным преимуществом. Теперь же , тем более в западной Украине, это преимущество для инвесторов постепенно начинает таить.

З.У. років 20 давно на заробітках: Італія, Іспанія, Потругалія, Греція, Чехія
а от Польща тепер тренд у східняків та центральної України.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14575
З нами з: 09.03.14
Подякував: 851 раз.
Подякували: 820 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 12:14

есть у кого то идеи по поводу локаций для съемок аэропанорам?
грубо говоря - шо снять? у меня уже фантазия заканчивается
погода сегодня для съемок отличная
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4898
З нами з: 05.06.16
Подякував: 253 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 12:16

  kingkongovets написав:есть у кого то идеи по поводу локаций для съемок аэропанорам?
грубо говоря - шо снять? у меня уже фантазия заканчивается
погода сегодня для съемок отличная


Мордор, Галактика, Коханивська :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28547
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2777 раз.
Подякували: 4578 раз.
 
Профіль
7
1
1
  #<1 ... 2487248824892490>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Surfer і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1166, 1167, 1168
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11674 2087451
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 жов, 2018 12:51
Долярчик
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 148
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167417
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9675)
28.10.2018 12:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.