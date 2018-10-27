Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав: инвестор скорей откроет производство в ЗУ, чем в Харькове, что подтверждает инфографика о новых заводах и инвестициях,
До открытия границ низкая стоимость рабочей силы была конкурентным преимуществом. Теперь же , тем более в западной Украине, это преимущество для инвесторов постепенно начинает таить.
Дешевая рабочая сила это не плохо. Все равно она будет дешевле, чем в Европе еще долгое время. Всегда найдутся люди, которые выберут жить в своем жилье со своей семьей, чем в хостеле в Польше. Кроме дешевой рабочей силы есть еще и логистика. Если каждую гайку нужно везти из Европы, а готовую продукцию обратно, то лучше открывать производство не за 1 000 километров.
Vlad442 написав: инвестор скорей откроет производство в ЗУ, чем в Харькове, что подтверждает инфографика о новых заводах и инвестициях,
До открытия границ низкая стоимость рабочей силы была конкурентным преимуществом. Теперь же , тем более в западной Украине, это преимущество для инвесторов постепенно начинает таить.
Дешевая рабочая сила это не плохо. Все равно она будет дешевле, чем в Европе еще долгое время. Всегда найдутся люди, которые выберут жить в своем жилье со своей семьей, чем в хостеле в Польше. Кроме дешевой рабочей силы есть еще и логистика. Если каждую гайку нужно везти из Европы, а готовую продукцию обратно, то лучше открывать производство не за 1 000 километров.
Если каждую гайку нужно везти из Европы, а готовую продукцию обратно, то лучше открывать производство в ... ЄС
найдутся люди, которые выберут жить со своей семьей ... в тій же Польщі.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Я ни скажу ничего нового, просто повторю. Без реформ и борьбой с коррупцией никакого роста ВВП не стоит ожидать ( 1-2% это не рост )
Курс нашей валюты будет зависеть от цен на экспортную продукцию. ФРС США начала вести политику "дорогих денег" чем это может закончиться время покажет. Но как-бы предпосылок для роста ЖРС и агро не наблюдается.
Политика дорогих денег приведет к замедлению мирового роста ВВП, ну а мы никогда не были впереди планеты всей.
UA написав:Тогда Гидропарк в районе спортгородка. Снимать массивы точно смысла нет.
та хотелось бы поснимать шото актуальное - новострои, стройки, перспективные площадки мож над сельхозакадемией и косым капониром? там виды охеренные черниговскую губернию (левый берег) снимать желания нет
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 28 жов, 2018 12:44, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.