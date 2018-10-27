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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2487248824892490

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 12:20

  zzzzzz написав:
  Vlad442 написав: инвестор скорей откроет производство в ЗУ, чем в Харькове, что подтверждает инфографика о новых заводах и инвестициях,

До открытия границ низкая стоимость рабочей силы была конкурентным преимуществом. Теперь же , тем более в западной Украине, это преимущество для инвесторов постепенно начинает таить.

Дешевая рабочая сила это не плохо. Все равно она будет дешевле, чем в Европе еще долгое время. Всегда найдутся люди, которые выберут жить в своем жилье со своей семьей, чем в хостеле в Польше.
Кроме дешевой рабочей силы есть еще и логистика. Если каждую гайку нужно везти из Европы, а готовую продукцию обратно, то лучше открывать производство не за 1 000 километров.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 12:28

  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:
  Vlad442 написав: инвестор скорей откроет производство в ЗУ, чем в Харькове, что подтверждает инфографика о новых заводах и инвестициях,

До открытия границ низкая стоимость рабочей силы была конкурентным преимуществом. Теперь же , тем более в западной Украине, это преимущество для инвесторов постепенно начинает таить.

Дешевая рабочая сила это не плохо. Все равно она будет дешевле, чем в Европе еще долгое время. Всегда найдутся люди, которые выберут жить в своем жилье со своей семьей, чем в хостеле в Польше.
Кроме дешевой рабочей силы есть еще и логистика. Если каждую гайку нужно везти из Европы, а готовую продукцию обратно, то лучше открывать производство не за 1 000 километров.

Если каждую гайку нужно везти из Европы, а готовую продукцию обратно, то лучше открывать производство в ... ЄС

найдутся люди, которые выберут жить со своей семьей ... в тій же Польщі.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 12:31

  kingkongovets написав:есть у кого то идеи по поводу локаций для съемок аэропанорам?
грубо говоря - шо снять? у меня уже фантазия заканчивается
погода сегодня для съемок отличная

Андреевский спуск. Возле театра есть лестница на гору. Возвиженка сверху красиво смотрится.
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 12:34

  UA написав:
  kingkongovets написав:есть у кого то идеи по поводу локаций для съемок аэропанорам?
грубо говоря - шо снять? у меня уже фантазия заканчивается
погода сегодня для съемок отличная

Андреевский спуск. Возле театра есть лестница на гору. Возвиженка сверху красиво смотрится.


снято уже)
https://www.skypixel.com/photos/vozdvizhenka
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 12:34

Я ни скажу ничего нового, просто повторю. Без реформ и борьбой с коррупцией никакого роста ВВП не стоит ожидать ( 1-2% это не рост )

Курс нашей валюты будет зависеть от цен на экспортную продукцию. ФРС США начала вести политику "дорогих денег" чем это может закончиться время покажет. Но как-бы предпосылок для роста ЖРС и агро не наблюдается.

Политика дорогих денег приведет к замедлению мирового роста ВВП, ну а мы никогда не были впереди планеты всей.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 12:35

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:есть у кого то идеи по поводу локаций для съемок аэропанорам?
грубо говоря - шо снять? у меня уже фантазия заканчивается
погода сегодня для съемок отличная


Мордор, Галактика, Коханивська :mrgreen:

Мусорная свалка в Пирогово :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 12:39

  kingkongovets написав:есть у кого то идеи по поводу локаций для съемок аэропанорам?
грубо говоря - шо снять? у меня уже фантазия заканчивается
погода сегодня для съемок отличная

Царське село 8)
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 12:40

  kingkongovets написав:
  UA написав:
  kingkongovets написав:есть у кого то идеи по поводу локаций для съемок аэропанорам?
грубо говоря - шо снять? у меня уже фантазия заканчивается
погода сегодня для съемок отличная

Андреевский спуск. Возле театра есть лестница на гору. Возвиженка сверху красиво смотрится.


снято уже)
https://www.skypixel.com/photos/vozdvizhenka

Тогда Гидропарк в районе спортгородка.
Снимать массивы точно смысла нет.
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 12:43

  UA написав:Тогда Гидропарк в районе спортгородка.
Снимать массивы точно смысла нет.


та хотелось бы поснимать шото актуальное - новострои, стройки, перспективные площадки
мож над сельхозакадемией и косым капониром? там виды охеренные
черниговскую губернию (левый берег) снимать желания нет
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 28 жов, 2018 12:44, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 12:43

  UA написав:Тогда Гидропарк в районе спортгородка.
Снимать массивы точно смысла нет.

Вот вот, а там и каховська рядом и галактика )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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