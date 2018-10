Додано: Нед 28 жов, 2018 12:34

UA написав: kingkongovets написав: есть у кого то идеи по поводу локаций для съемок аэропанорам?

грубо говоря - шо снять? у меня уже фантазия заканчивается

погода сегодня для съемок отличная есть у кого то идеи по поводу локаций для съемок аэропанорам?грубо говоря - шо снять? у меня уже фантазия заканчиваетсяпогода сегодня для съемок отличная

Андреевский спуск. Возле театра есть лестница на гору. Возвиженка сверху красиво смотрится. Андреевский спуск. Возле театра есть лестница на гору. Возвиженка сверху красиво смотрится.



снято уже)

https://www.skypixel.com/photos/vozdvizhenka снято уже)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.