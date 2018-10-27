Додано: Нед 28 жов, 2018 14:11

Vlad442 написав: Демография и трудовая миграция в первую очередь бьют по пгт и маленьким городкам, во вторую очередь по крупным городам, и в третью по Киеву, население которого не сокращается, а, может, даже при всех этих негативных факторах и увеличивается (поэтому многие харьковчане и одесситы покупают именно в Киеве, а не у себя).

При этом реальные киевские зарплаты, исходя из цифр, которые тут приводили, не намного ниже, чем в Польше.

Вот Уну ищет на 4000 злотых в Польше. Сколько такой специалист получает на руки в Киеве, и сколько будет получать после налогов в Польше? Демография и трудовая миграция в первую очередь бьют по пгт и маленьким городкам, во вторую очередь по крупным городам, и в третью по Киеву, население которого не сокращается, а, может, даже при всех этих негативных факторах и увеличивается (поэтому многие харьковчане и одесситы покупают именно в Киеве, а не у себя).При этом реальные киевские зарплаты, исходя из цифр, которые тут приводили, не намного ниже, чем в Польше.Вот Уну ищет на 4000 злотых в Польше. Сколько такой специалист получает на руки в Киеве, и сколько будет получать после налогов в Польше?

Вот только Киев живет за счет предприятий, расположенных в провинции. Закроются они - и не нужны станут все эти киевские head-офисы и холдинги. А вместе с ними и продавцы кофе, таксисты и т.д. Разумеется, не на 100% и не все одномоментно.Налоги с з/п в Польше 30%. Так что никого на 4000 грязными он не найдет. Это зарплата простого складского работника или продавца в маркете. В Киеве сварщик наверняка будет не меньше иметь. Но ведь и в Польше он может больше чем на 4000 найти работу.