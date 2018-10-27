Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:.... Є офер в Одесу, напр., ще кличуть в Астрію в пгт. біля Граца. З Нового року, думаю зайнятися диверсифікацією, може щось докуплю з нерухомості вна (о)КРЖН, або в Тернополі, або в Одесі, якщо зійдемся в умовах офера.
А живу і роблю ремонт в напівпідвалі ірпеня.
Тре з'їздити в цей ірпінь, раз навіть австрія подвинулася
Часто думаю о Навигаторе. Может действительно стоит вкинуться в тот гадюшник на Куреневке? 500 баксов за метр, это не те деньги, над которыми стоит труситься. Кризисы, не кризисы, пусть себе строиться по тихоньку.Новая квартира на правом берегу за 20 косарей, это нечто, если сравнивать с хрущебанами и бабушатниками, в других районах. Думаю за 250-300 баксов сдавать квартиру можно будет при любом раскладе. Это не Патриотика или Эврика возле метро, но и цена другая, соответственно.Таким образом, создам постоянный пассивный доход.Ну и параллельно диверсифицирую свой финансовый портфель куда нибудь в высокодоходное, более рискованное инвестирование.
necovi4 написав:Часто думаю о Навигаторе. Может действительно стоит вкинуться в тот гадюшник на Куреневке? 500 баксов за метр, это не те деньги, над которыми стоит труситься. Кризисы, не кризисы, пусть себе строиться по тихоньку.Новая квартира на правом берегу за 20 косарей, это нечто, если сравнивать с хрущебанами и бабушатниками, в других районах. Думаю за 250-300 баксов сдавать квартиру можно будет при любом раскладе. Это не Патриотика или Эврика возле метро, но и цена другая, соответственно.Таким образом, создам постоянный пассивный доход.Ну и параллельно диверсифицирую свой финансовый портфель куда нибудь в высокодоходное, более рискованное инвестирование.
Секта апокаліпсису України сидить в набагато гіршій нерухомості. І зливати не збирається.
І якби могли б, то в приприжку перекинулися в панельку від дбк. Проте на Все що здатні- тексти жовчю...
Беріть і не парьтесь. Троєщина без метро не вимерла. Абалонь точно не вмре.
necovi4 написав:Часто думаю о Навигаторе. Может действительно стоит вкинуться в тот гадюшник на Куреневке? 500 баксов за метр, это не те деньги, над которыми стоит труситься. Кризисы, не кризисы, пусть себе строиться по тихоньку.Новая квартира на правом берегу за 20 косарей, это нечто, если сравнивать с хрущебанами и бабушатниками, в других районах. Думаю за 250-300 баксов сдавать квартиру можно будет при любом раскладе. Это не Патриотика или Эврика возле метро, но и цена другая, соответственно.Таким образом, создам постоянный пассивный доход.Ну и параллельно диверсифицирую свой финансовый портфель куда нибудь в высокодоходное, более рискованное инвестирование.
Не надо поддерживать такое своими деньгами. Это не для людей строят.
necovi4 написав:Часто думаю о Навигаторе. Может действительно стоит вкинуться в тот гадюшник на Куреневке? 500 баксов за метр, это не те деньги, над которыми стоит труситься. Кризисы, не кризисы, пусть себе строиться по тихоньку.Новая квартира на правом берегу за 20 косарей, это нечто, если сравнивать с хрущебанами и бабушатниками, в других районах. Думаю за 250-300 баксов сдавать квартиру можно будет при любом раскладе. Это не Патриотика или Эврика возле метро, но и цена другая, соответственно.Таким образом, создам постоянный пассивный доход.Ну и параллельно диверсифицирую свой финансовый портфель куда нибудь в высокодоходное, более рискованное инвестирование.
Не надо поддерживать такое своими деньгами. Это не для людей строят.
Ви неправі. Якраз для людей. Подивіться опитування в шапці. Навігатор на свої гроші майже 100% попадання.
... хмммм...... кажете, що смисл життя - це пів життя важко пахати(може), тоді нанадцять років скуповувати комерц.нерухомість........ щоб на пенсії їздити на ровері, запускати дрона і строчити на форумі? ))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Vlad442 написав:Демография и трудовая миграция в первую очередь бьют по пгт и маленьким городкам, во вторую очередь по крупным городам, и в третью по Киеву, население которого не сокращается, а, может, даже при всех этих негативных факторах и увеличивается (поэтому многие харьковчане и одесситы покупают именно в Киеве, а не у себя). При этом реальные киевские зарплаты, исходя из цифр, которые тут приводили, не намного ниже, чем в Польше. Вот Уну ищет на 4000 злотых в Польше. Сколько такой специалист получает на руки в Киеве, и сколько будет получать после налогов в Польше?
Вот только Киев живет за счет предприятий, расположенных в провинции. Закроются они - и не нужны станут все эти киевские head-офисы и холдинги. А вместе с ними и продавцы кофе, таксисты и т.д. Разумеется, не на 100% и не все одномоментно. Налоги с з/п в Польше 30%. Так что никого на 4000 грязными он не найдет. Это зарплата простого складского работника или продавца в маркете. В Киеве сварщик наверняка будет не меньше иметь. Но ведь и в Польше он может больше чем на 4000 найти работу.
necovi4 написав:Часто думаю о Навигаторе. Может действительно стоит вкинуться в тот гадюшник на Куреневке? 500 баксов за метр, это не те деньги, над которыми стоит труситься. Кризисы, не кризисы, пусть себе строиться по тихоньку.Новая квартира на правом берегу за 20 косарей, это нечто, если сравнивать с хрущебанами и бабушатниками, в других районах. Думаю за 250-300 баксов сдавать квартиру можно будет при любом раскладе. Это не Патриотика или Эврика возле метро, но и цена другая, соответственно.Таким образом, создам постоянный пассивный доход.Ну и параллельно диверсифицирую свой финансовый портфель куда нибудь в высокодоходное, более рискованное инвестирование.
Не надо поддерживать такое своими деньгами. Это не для людей строят.
Ви неправі. Якраз для людей. Подивіться опитування в шапці. Навігатор на свої гроші майже 100% попадання.
Я для себя решил: за сколько бы такое г0вно не продавалось - я его покупать не буду. Это зло.