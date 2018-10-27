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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 жов, 2018 15:00
Долярчик написав:
... хмммм...... кажете, що смисл життя - це пів життя важко пахати
(може), тоді нанадцять років скуповувати комерц.нерухомість........ щоб на пенсії їздити на ровері, запускати дрона і строчити на форумі? ))
фарцувати абібасами і левісами ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 28 жов, 2018 15:05
Долярчик написав:
... хмммм...... кажете, що смисл життя - це пів життя важко пахати(може), тоді нанадцять років скуповувати комерц.нерухомість........ щоб на пенсії їздити на ровері, запускати дрона і строчити на форумі? ))
хотя бы.
но тебе это не дано, приймачок.
продавай шнурки.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Нед 28 жов, 2018 15:27
Первый написав:Оранж
Світлопарк
готово, но исключительно из уважения к вам)
локейшн у свитлопарка - адский ад, жесть просто
зы: внезапно - лавочка с солнечными батареями и юсб-зарядками возле сельхозакадемии
удивило)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 28 жов, 2018 15:28
Vlad442 написав: Frant написав: flyman написав:
"Нині українські роботодавці знаходяться в зоні ризику, вони постали перед вибором: або банкрутувати, або платити ту заробітну плату, яка буде достойною для українського працівника",
Поки що такого немає, на жаль. особливо в провінції.
Поте, через 5 років - буде напевне. Коли 1/3 працездатного населення виїде геть звідси.
Демография и трудовая миграция в первую очередь бьют по пгт и маленьким городкам, во вторую очередь по крупным городам, и в третью по Киеву, население которого не сокращается, а, может, даже при всех этих негативных факторах и увеличивается (поэтому многие харьковчане и одесситы покупают именно в Киеве, а не у себя).
При этом реальные киевские зарплаты, исходя из цифр, которые тут приводили, не намного ниже, чем в Польше.
Вот Уну ищет на 4000 злотых в Польше. Сколько такой специалист получает на руки в Киеве, и сколько будет получать после налогов в Польше?
в районном центре 10 000, в киеве 15 000 в польше 30 000,
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Додано: Нед 28 жов, 2018 15:46
Долярчик написав:
... хмммм...... кажете, що смисл життя - це пів життя важко пахати(може), тоді нанадцять років скуповувати комерц.нерухомість........ щоб на пенсії їздити на ровері, запускати дрона і строчити на форумі? ))
Ну є альтернатива - все життя важко пахати і можливо строчити на форумі... і все
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Додано: Нед 28 жов, 2018 15:50
А как размещать фото с телефона на форуме ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 28 жов, 2018 15:53
zzzzzz написав: Vlad442 написав:
инвестор скорей откроет производство в ЗУ, чем в Харькове, что подтверждает инфографика о новых заводах и инвестициях,
До открытия границ низкая стоимость рабочей силы была конкурентным преимуществом. Теперь же , тем более в западной Украине, это преимущество для инвесторов постепенно начинает таить.
на восточной украине то же самое... все в рф еедут
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Додано: Нед 28 жов, 2018 15:57
zzzzzz написав:
А как размещать фото с телефона на форуме ?
Как пример, идете на hostingkartinok.com загружаете там, потом копируете ссылку в теги [url][/url]
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stm
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Додано: Нед 28 жов, 2018 15:59
stm написав: zzzzzz написав:
А как размещать фото с телефона на форуме ?
Как пример, идете на hostingkartinok.com загружаете там, потом копируете ссылку в теги [url][/url]
А более простые способы есть ?
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zzzzzz
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Додано: Нед 28 жов, 2018 16:01
zzzzzz написав: stm написав: zzzzzz написав:
А как размещать фото с телефона на форуме ?
Как пример, идете на hostingkartinok.com загружаете там, потом копируете ссылку в теги [url][/url]
А более простые способы есть ?
Не уверенна. Картинка это место на сервере, много пользователей, много места. Ссылка на сторонний источник - мало места, меньше форум
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stm
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