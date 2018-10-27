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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2489249024912492

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 16:03

  zzzzzz написав:
  stm написав:
  zzzzzz написав:А как размещать фото с телефона на форуме ?

Как пример, идете на hostingkartinok.com загружаете там, потом копируете ссылку в теги [url][/url]


А более простые способы есть ?

Через тапок
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 16:06

Обьясните что такое тапок ?
Это приложение для телефона?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 16:07

  Gastarbaiter написав:
  Vlad442 написав:Демография и трудовая миграция в первую очередь бьют по пгт и маленьким городкам, во вторую очередь по крупным городам, и в третью по Киеву, население которого не сокращается, а, может, даже при всех этих негативных факторах и увеличивается (поэтому многие харьковчане и одесситы покупают именно в Киеве, а не у себя).
При этом реальные киевские зарплаты, исходя из цифр, которые тут приводили, не намного ниже, чем в Польше.
Вот Уну ищет на 4000 злотых в Польше. Сколько такой специалист получает на руки в Киеве, и сколько будет получать после налогов в Польше?

Вот только Киев живет за счет предприятий, расположенных в провинции. Закроются они - и не нужны станут все эти киевские head-офисы и холдинги. А вместе с ними и продавцы кофе, таксисты и т.д. Разумеется, не на 100% и не все одномоментно.
Налоги с з/п в Польше 30%. Так что никого на 4000 грязными он не найдет. Это зарплата простого складского работника или продавца в маркете. В Киеве сварщик наверняка будет не меньше иметь. Но ведь и в Польше он может больше чем на 4000 найти работу.

дурик 4000 на руки
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 16:14

  zzzzzz написав:Обьясните что такое тапок ?
Это приложение для телефона?


Tapatalk - приложение для телефона
Нажмаете на Цитата - Внизу квадратик Вставить фото - нажимаете, выбираете на телефоне - загружается.
Всё.
Только фото большое немного получается.
Может можно редактировать как-то размер.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 16:29

  freeze написав:
  zzzzzz написав:Обьясните что такое тапок ?
Это приложение для телефона?


Tapatalk - приложение для телефона
Нажмаете на Цитата - Внизу квадратик Вставить фото - нажимаете, выбираете на телефоне - загружается.
Всё.
Только фото большое немного получается.
Может можно редактировать как-то размер.

Спасибо.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 2489249024912492
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