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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 жов, 2018 16:03
zzzzzz написав: stm написав: zzzzzz написав:
А как размещать фото с телефона на форуме ?
Как пример, идете на hostingkartinok.com загружаете там, потом копируете ссылку в теги [url][/url]
А более простые способы есть ?
Через тапок
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Додано: Нед 28 жов, 2018 16:06
Обьясните что такое тапок ?
Это приложение для телефона?
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zzzzzz
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Додано: Нед 28 жов, 2018 16:07
Gastarbaiter написав: Vlad442 написав:
Демография и трудовая миграция в первую очередь бьют по пгт и маленьким городкам, во вторую очередь по крупным городам, и в третью по Киеву, население которого не сокращается, а, может, даже при всех этих негативных факторах и увеличивается (поэтому многие харьковчане и одесситы покупают именно в Киеве, а не у себя).
При этом реальные киевские зарплаты, исходя из цифр, которые тут приводили, не намного ниже, чем в Польше.
Вот Уну ищет на 4000 злотых в Польше. Сколько такой специалист получает на руки в Киеве, и сколько будет получать после налогов в Польше?
Вот только Киев живет за счет предприятий, расположенных в провинции. Закроются они - и не нужны станут все эти киевские head-офисы и холдинги. А вместе с ними и продавцы кофе, таксисты и т.д. Разумеется, не на 100% и не все одномоментно.
Налоги с з/п в Польше 30%. Так что никого на 4000 грязными он не найдет. Это зарплата простого складского работника или продавца в маркете. В Киеве сварщик наверняка будет не меньше иметь. Но ведь и в Польше он может больше чем на 4000 найти работу.
дурик 4000 на руки
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Додано: Нед 28 жов, 2018 16:14
zzzzzz написав:
Обьясните что такое тапок ?
Это приложение для телефона?
Tapatalk - приложение для телефона
Нажмаете на Цитата - Внизу квадратик Вставить фото - нажимаете, выбираете на телефоне - загружается.
Всё.
Только фото большое немного получается.
Может можно редактировать как-то размер.
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freeze
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Додано: Нед 28 жов, 2018 16:29
freeze написав: zzzzzz написав:
Обьясните что такое тапок ?
Это приложение для телефона?
Tapatalk - приложение для телефона
Нажмаете на Цитата - Внизу квадратик Вставить фото - нажимаете, выбираете на телефоне - загружается.
Всё.
Только фото большое немного получается.
Может можно редактировать как-то размер.
Спасибо.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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