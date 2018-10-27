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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 жов, 2018 16:03
zzzzzz написав: stm написав: zzzzzz написав:
А как размещать фото с телефона на форуме ?
Как пример, идете на hostingkartinok.com загружаете там, потом копируете ссылку в теги [url][/url]
А более простые способы есть ?
Через тапок
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Додано: Нед 28 жов, 2018 16:06
Обьясните что такое тапок ?
Это приложение для телефона?
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Додано: Нед 28 жов, 2018 16:07
Gastarbaiter написав: Vlad442 написав:
Демография и трудовая миграция в первую очередь бьют по пгт и маленьким городкам, во вторую очередь по крупным городам, и в третью по Киеву, население которого не сокращается, а, может, даже при всех этих негативных факторах и увеличивается (поэтому многие харьковчане и одесситы покупают именно в Киеве, а не у себя).
При этом реальные киевские зарплаты, исходя из цифр, которые тут приводили, не намного ниже, чем в Польше.
Вот Уну ищет на 4000 злотых в Польше. Сколько такой специалист получает на руки в Киеве, и сколько будет получать после налогов в Польше?
Вот только Киев живет за счет предприятий, расположенных в провинции. Закроются они - и не нужны станут все эти киевские head-офисы и холдинги. А вместе с ними и продавцы кофе, таксисты и т.д. Разумеется, не на 100% и не все одномоментно.
Налоги с з/п в Польше 30%. Так что никого на 4000 грязными он не найдет. Это зарплата простого складского работника или продавца в маркете. В Киеве сварщик наверняка будет не меньше иметь. Но ведь и в Польше он может больше чем на 4000 найти работу.
дурик 4000 на руки
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Додано: Нед 28 жов, 2018 16:14
zzzzzz написав:
Обьясните что такое тапок ?
Это приложение для телефона?
Tapatalk - приложение для телефона
Нажмаете на Цитата - Внизу квадратик Вставить фото - нажимаете, выбираете на телефоне - загружается.
Всё.
Только фото большое немного получается.
Может можно редактировать как-то размер.
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Додано: Нед 28 жов, 2018 16:29
freeze написав: zzzzzz написав:
Обьясните что такое тапок ?
Это приложение для телефона?
Tapatalk - приложение для телефона
Нажмаете на Цитата - Внизу квадратик Вставить фото - нажимаете, выбираете на телефоне - загружается.
Всё.
Только фото большое немного получается.
Может можно редактировать как-то размер.
Спасибо.
Живите своим умом!
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Додано: Нед 28 жов, 2018 16:31
Тут вон бизнес идею увидел для лендлордов ))
Локацию для фотосессии сдавать в аренду)
1 час 500-700 грн ))
Живите своим умом!
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Додано: Нед 28 жов, 2018 16:38
Первый написав: necovi4 написав:
Часто думаю о Навигаторе. Может действительно стоит вкинуться в тот гадюшник на Куреневке? 500 баксов за метр, это не те деньги, над которыми стоит труситься. Кризисы, не кризисы, пусть себе строиться по тихоньку.Новая квартира на правом берегу за 20 косарей, это нечто, если сравнивать с хрущебанами и бабушатниками, в других районах. Думаю за 250-300 баксов сдавать квартиру можно будет при любом раскладе. Это не Патриотика или Эврика возле метро, но и цена другая, соответственно.Таким образом, создам постоянный пассивный доход.Ну и параллельно диверсифицирую свой финансовый портфель куда нибудь в высокодоходное, более рискованное инвестирование.
Секта апокаліпсису України сидить в набагато гіршій нерухомості.
І зливати не збирається.
І якби могли б, то в приприжку перекинулися в панельку від дбк. Проте на Все що здатні- тексти жовчю...
Беріть і не парьтесь. Троєщина без метро не вимерла. Абалонь точно не вмре.
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Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
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Додано: Нед 28 жов, 2018 17:09
airmax78 написав:
Я для себя решил: за сколько бы такое г0вно не продавалось - я его покупать не буду. Это зло.
В моей ситуации, есть маленький бонус. Я сдаю тёщину квартиру на оболони за 400 баксов, а она живёт временно у родного брата, на Виноградаре в частном секторе. В этой ситуации,карнавал закончится через пару лет, так долго продолжаться не будет,и теще таки придется перезжать на Оболонь. Может сделать рокировку, и заселить её в Навигатор? При этом продолжать рубить 400 баксов,с той квартиры на Оболони? И тёще станет ближе к брату ездить на Веник. И волки сыты и овцы целы ))
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Додано: Нед 28 жов, 2018 17:11
necovi4 написав: airmax78 написав:
Я для себя решил: за сколько бы такое г0вно не продавалось - я его покупать не буду. Это зло.
В моей ситуации, есть маленький бонус. Я сдаю тёщину квартиру на оболони за 400 баксов, а она живёт временно у родного брата, на Виноградаре в частном секторе. В этой ситуации,карнавал закончится через пару лет, так долго продолжаться не будет,и теще таки придется перезжать на Оболонь. Может сделать рокировку, и заселить её в Навигатор? При этом продолжать рубить 400 баксов,с той квартиры на Оболони? И тёще станет ближе к брату ездить на Веник. И волки сыты и овцы целы ))
Тонкий способ под благим предлогом заставить тещу страдать?
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Додано: Нед 28 жов, 2018 17:15
necovi4 написав: airmax78 написав:
Я для себя решил: за сколько бы такое г0вно не продавалось - я его покупать не буду. Это зло.
В моей ситуации, есть маленький бонус. Я сдаю тёщину квартиру на оболони за 400 баксов, а она живёт временно у родного брата, на Виноградаре в частном секторе. В этой ситуации,карнавал закончится через пару лет, так долго продолжаться не будет,и теще таки придется перезжать на Оболонь. Может сделать рокировку, и заселить её в Навигатор? При этом продолжать рубить 400 баксов,с той квартиры на Оболони? И тёще станет ближе к брату ездить на Веник. И волки сыты и овцы целы ))
Лююовь к теще крепнет с расстоянием. Почему не рассматриваете жилье в пригороде, подальше от Киева для тещи ))
Хотел пошутить про жилье с видом на могилки но решил промолчать ))
Живите своим умом!
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