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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 жов, 2018 17:23
kingkongovets написав:
есть у кого то идеи по поводу локаций для съемок аэропанорам?
грубо говоря - шо снять? у меня уже фантазия заканчивается
погода сегодня для съемок отличная
Царське село - пл.Слави - м.Арсенальна - Маріїнський парк - і територія колишнього заводу Арсенал (якщо ще не було)
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grape
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Додано: Нед 28 жов, 2018 17:28
Наверное нужно продавать оранж и брать тут
ТОВ "ПІРІТ" і ТОВ "Віолія" побудують 33-поверховий житловий будинок за квартал від Палацу "Україна" на ділянці площею 0,34 га по вул. Антоновича, 136-138 у Києві.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 28 жов, 2018 17:31
zzzzzz написав:
Почему не рассматриваете жилье в пригороде, подальше от Киева для тещи ))
Хотел пошутить про жилье с видом на могилки но решил промолчать ))
у неё в Ярославичах в Вышгороде была однушка, тоже от ДБК. Она редко там находились, постоянно сидела у брата на венике. Поэтому решили слить,так как квартира простаивала
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necovi4
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Додано: Нед 28 жов, 2018 17:52
Оранжевый-хит сезона написав:
Наверное нужно продавать оранж и брать тут
ТОВ "ПІРІТ" і ТОВ "Віолія" побудують 33-поверховий житловий будинок за квартал від Палацу "Україна" на ділянці площею 0,34 га по вул. Антоновича, 136-138 у Києві.
Я так понял это на месте автостоянки ?
Живите своим умом!
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Додано: Нед 28 жов, 2018 17:58
Да, тоже этот вопрос иногда в голове всплывает...
Долярчик написав:... хмммм...... кажете, що смисл життя - це пів життя важко пахати(може), тоді нанадцять років скуповувати комерц.нерухомість........ щоб на пенсії їздити на ровері, запускати дрона і строчити на форумі? ))
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