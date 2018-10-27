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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2491249224932494>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 17:23

  kingkongovets написав:есть у кого то идеи по поводу локаций для съемок аэропанорам?
грубо говоря - шо снять? у меня уже фантазия заканчивается
погода сегодня для съемок отличная

Царське село - пл.Слави - м.Арсенальна - Маріїнський парк - і територія колишнього заводу Арсенал (якщо ще не було)
grape
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 17:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Наверное нужно продавать оранж и брать тут
ТОВ "ПІРІТ" і ТОВ "Віолія" побудують 33-поверховий житловий будинок за квартал від Палацу "Україна" на ділянці площею 0,34 га по вул. Антоновича, 136-138 у Києві.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 17:31

  zzzzzz написав:Почему не рассматриваете жилье в пригороде, подальше от Киева для тещи ))

Хотел пошутить про жилье с видом на могилки но решил промолчать ))
у неё в Ярославичах в Вышгороде была однушка, тоже от ДБК. Она редко там находились, постоянно сидела у брата на венике. Поэтому решили слить,так как квартира простаивала
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 17:52

  Оранжевый-хит сезона написав:Наверное нужно продавать оранж и брать тут
ТОВ "ПІРІТ" і ТОВ "Віолія" побудують 33-поверховий житловий будинок за квартал від Палацу "Україна" на ділянці площею 0,34 га по вул. Антоновича, 136-138 у Києві.

Я так понял это на месте автостоянки ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 17:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да, тоже этот вопрос иногда в голове всплывает...
Долярчик написав:... хмммм...... кажете, що смисл життя - це пів життя важко пахати(може), тоді нанадцять років скуповувати комерц.нерухомість........ щоб на пенсії їздити на ровері, запускати дрона і строчити на форумі? ))
Loft
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 18:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Цены на Оранж сити от Геоса "туземун" :)Зображення
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 18:30

  Vlad442 написав:
  Frant написав:
  flyman написав:"Нині українські роботодавці знаходяться в зоні ризику, вони постали перед вибором: або банкрутувати, або платити ту заробітну плату, яка буде достойною для українського працівника",
Поки що такого немає, на жаль. особливо в провінції.
Поте, через 5 років - буде напевне. Коли 1/3 працездатного населення виїде геть звідси.

Демография и трудовая миграция в первую очередь бьют по пгт и маленьким городкам, во вторую очередь по крупным городам, и в третью по Киеву, население которого не сокращается, а, может, даже при всех этих негативных факторах и увеличивается (поэтому многие харьковчане и одесситы покупают именно в Киеве, а не у себя).
При этом реальные киевские зарплаты, исходя из цифр, которые тут приводили, не намного ниже, чем в Польше.
Вот Уну ищет на 4000 злотых в Польше. Сколько такой специалист получает на руки в Киеве, и сколько будет получать после налогов в Польше?

в районном центре 10 000, в киеве 15 000 в польше 30 000,[/quote]
Это за какую работу в Киеве сейчас платят меньше, чем квалифицированной клинингалке(полотёрке)?
Подсобник на СТО в Днепре в 20+ лет меньше чем 500 в день за грязную работу руками(в электрику и двигло не лезть, красят и чистовую тоже другие) не идёт.
Причём образования НОЛЬ, лёгкая де*** приветствуется(более исполнителен), главное чтоб руки мыл пореже.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 18:34

airmax78
Стремясь к идеалу, главное в пути не перестараться :)
Милое создание.
Старый мульт.
https://youtu.be/GTLcYnidKzI
l66
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 18:58

  Оранжевый-хит сезона написав:Цены на Оранж сити от Геоса "туземун" :)Зображення

Оранжу пришлось больше ожидаемого раскошелиться на рекламу?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 19:05

Тибибко будет строить на Антоновича
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/10/28/7196499/
Живите своим умом!
zzzzzz
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