Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Наверное нужно продавать оранж и брать тут ТОВ "ПІРІТ" і ТОВ "Віолія" побудують 33-поверховий житловий будинок за квартал від Палацу "Україна" на ділянці площею 0,34 га по вул. Антоновича, 136-138 у Києві.
Оранжевый-хит сезона написав:Наверное нужно продавать оранж и брать тут ТОВ "ПІРІТ" і ТОВ "Віолія" побудують 33-поверховий житловий будинок за квартал від Палацу "Україна" на ділянці площею 0,34 га по вул. Антоновича, 136-138 у Києві.
Долярчик написав:... хмммм...... кажете, що смисл життя - це пів життя важко пахати(може), тоді нанадцять років скуповувати комерц.нерухомість........ щоб на пенсії їздити на ровері, запускати дрона і строчити на форумі? ))
flyman написав:"Нині українські роботодавці знаходяться в зоні ризику, вони постали перед вибором: або банкрутувати, або платити ту заробітну плату, яка буде достойною для українського працівника",
Поки що такого немає, на жаль. особливо в провінції. Поте, через 5 років - буде напевне. Коли 1/3 працездатного населення виїде геть звідси.
Демография и трудовая миграция в первую очередь бьют по пгт и маленьким городкам, во вторую очередь по крупным городам, и в третью по Киеву, население которого не сокращается, а, может, даже при всех этих негативных факторах и увеличивается (поэтому многие харьковчане и одесситы покупают именно в Киеве, а не у себя). При этом реальные киевские зарплаты, исходя из цифр, которые тут приводили, не намного ниже, чем в Польше. Вот Уну ищет на 4000 злотых в Польше. Сколько такой специалист получает на руки в Киеве, и сколько будет получать после налогов в Польше?
в районном центре 10 000, в киеве 15 000 в польше 30 000,[/quote] Это за какую работу в Киеве сейчас платят меньше, чем квалифицированной клинингалке(полотёрке)? Подсобник на СТО в Днепре в 20+ лет меньше чем 500 в день за грязную работу руками(в электрику и двигло не лезть, красят и чистовую тоже другие) не идёт. Причём образования НОЛЬ, лёгкая де*** приветствуется(более исполнителен), главное чтоб руки мыл пореже.