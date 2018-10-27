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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2491249224932494

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 19:19

  necovi4 написав:
  airmax78 написав:Я для себя решил: за сколько бы такое г0вно не продавалось - я его покупать не буду. Это зло.

В моей ситуации, есть маленький бонус. Я сдаю тёщину квартиру на оболони за 400 баксов, а она живёт временно у родного брата, на Виноградаре в частном секторе. В этой ситуации,карнавал закончится через пару лет, так долго продолжаться не будет,и теще таки придется перезжать на Оболонь. Может сделать рокировку, и заселить её в Навигатор? При этом продолжать рубить 400 баксов,с той квартиры на Оболони? И тёще станет ближе к брату ездить на Веник. И волки сыты и овцы целы ))

Менталитет не поменять.В ЕС теща сдавала бы себе спокойно квартирку и тратила денежку на себя любимую.А у нас как обязаловка содержать великовозрастных деток.
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 19:29

  antey1969 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Цены на Оранж сити от Геоса "туземун" :)Зображення

Оранжу пришлось больше ожидаемого раскошелиться на рекламу?)))


не оранжу а Геосу. Она вроде будет жить где то в центре в Геосовском доме.

https://nv.ua/ukraine/events/izvestnaja ... 61256.html
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 19:59

  Жека79 написав:
  antey1969 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Цены на Оранж сити от Геоса "туземун" :)Зображення

Оранжу пришлось больше ожидаемого раскошелиться на рекламу?)))


не оранжу а Геосу. Она вроде будет жить где то в центре в Геосовском доме.

https://nv.ua/ukraine/events/izvestnaja ... 61256.html

Красотка она и такая знаменитая. Как ее вообще к этим шаромыгам занесло? Она с конторами меньше чем Nike разговаривать не должна.
airmax78
 
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