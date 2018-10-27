Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я для себя решил: за сколько бы такое г0вно не продавалось - я его покупать не буду. Это зло.
В моей ситуации, есть маленький бонус. Я сдаю тёщину квартиру на оболони за 400 баксов, а она живёт временно у родного брата, на Виноградаре в частном секторе. В этой ситуации,карнавал закончится через пару лет, так долго продолжаться не будет,и теще таки придется перезжать на Оболонь. Может сделать рокировку, и заселить её в Навигатор? При этом продолжать рубить 400 баксов,с той квартиры на Оболони? И тёще станет ближе к брату ездить на Веник. И волки сыты и овцы целы ))
Менталитет не поменять.В ЕС теща сдавала бы себе спокойно квартирку и тратила денежку на себя любимую.А у нас как обязаловка содержать великовозрастных деток.