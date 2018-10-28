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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 24922493249424952496>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 19:19

  necovi4 написав:
  airmax78 написав:Я для себя решил: за сколько бы такое г0вно не продавалось - я его покупать не буду. Это зло.

В моей ситуации, есть маленький бонус. Я сдаю тёщину квартиру на оболони за 400 баксов, а она живёт временно у родного брата, на Виноградаре в частном секторе. В этой ситуации,карнавал закончится через пару лет, так долго продолжаться не будет,и теще таки придется перезжать на Оболонь. Может сделать рокировку, и заселить её в Навигатор? При этом продолжать рубить 400 баксов,с той квартиры на Оболони? И тёще станет ближе к брату ездить на Веник. И волки сыты и овцы целы ))

Менталитет не поменять.В ЕС теща сдавала бы себе спокойно квартирку и тратила денежку на себя любимую.А у нас как обязаловка содержать великовозрастных деток.
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 19:29

  antey1969 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Цены на Оранж сити от Геоса "туземун" :)Зображення

Оранжу пришлось больше ожидаемого раскошелиться на рекламу?)))


не оранжу а Геосу. Она вроде будет жить где то в центре в Геосовском доме.

https://nv.ua/ukraine/events/izvestnaja ... 61256.html
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 19:59

  Жека79 написав:
  antey1969 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Цены на Оранж сити от Геоса "туземун" :)Зображення

Оранжу пришлось больше ожидаемого раскошелиться на рекламу?)))


не оранжу а Геосу. Она вроде будет жить где то в центре в Геосовском доме.

https://nv.ua/ukraine/events/izvestnaja ... 61256.html

Красотка она (как и большинство одесситок) и такая знаменитая. Как ее вообще к этим шаромыгам занесло? Она с конторами меньше чем Nike разговаривать не должна.
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 20:22

  necovi4 написав:Часто думаю о Навигаторе. Может действительно стоит вкинуться в тот гадюшник на Куреневке? 500 баксов за метр, это не те деньги, над которыми стоит труситься. Кризисы, не кризисы, пусть себе строиться по тихоньку.Новая квартира на правом берегу за 20 косарей, это нечто, если сравнивать с хрущебанами и бабушатниками, в других районах. Думаю за 250-300 баксов сдавать квартиру можно будет при любом раскладе. Это не Патриотика или Эврика возле метро, но и цена другая, соответственно.Таким образом, создам постоянный пассивный доход.Ну и параллельно диверсифицирую свой финансовый портфель куда нибудь в высокодоходное, более рискованное инвестирование.

А где по 500 баксов или 20 косарей? Не вижу в упор таких цен.
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remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 20:25

  remark написав:А где по 500 баксов или 20 косарей? Не вижу в упор таких цен

Смотри вторую очередь. По 14500 квадрат. Чуть больше выходит 22000уе
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 20:28

Свитолина сегодня еще крутой турнир в Австралии выиграла
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/10/28/7196497/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 20:31

  necovi4 написав:
  remark написав:А где по 500 баксов или 20 косарей? Не вижу в упор таких цен

Смотри вторую очередь. По 14500 квадрат. Чуть больше выходит 22000уе


Цен таких нет.Зображення
Востаннє редагувалось remark в Нед 28 жов, 2018 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 20:41

  remark написав: цен таких нет.

Значит уже нет , на прошлой неделе были , 22.10. прайс обновили
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 20:43

  zzzzzz написав:
  remark написав: цен таких нет.

Значит уже нет , на прошлой неделе были , 22.10. прайс обновили


Зачем упоминать старую информацию в посте за сегодня?
necovi4 написав:
Часто думаю о Навигаторе. Может действительно стоит вкинуться в тот гадюшник
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 20:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Тибибко будет строить на Антоновича
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/10/28/7196499/
Ну я так понял, шо Дим в кооперации с Тигипычем, на его земле :)

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