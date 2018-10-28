Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я для себя решил: за сколько бы такое г0вно не продавалось - я его покупать не буду. Это зло.
В моей ситуации, есть маленький бонус. Я сдаю тёщину квартиру на оболони за 400 баксов, а она живёт временно у родного брата, на Виноградаре в частном секторе. В этой ситуации,карнавал закончится через пару лет, так долго продолжаться не будет,и теще таки придется перезжать на Оболонь. Может сделать рокировку, и заселить её в Навигатор? При этом продолжать рубить 400 баксов,с той квартиры на Оболони? И тёще станет ближе к брату ездить на Веник. И волки сыты и овцы целы ))
Менталитет не поменять.В ЕС теща сдавала бы себе спокойно квартирку и тратила денежку на себя любимую.А у нас как обязаловка содержать великовозрастных деток.
necovi4 написав:Часто думаю о Навигаторе. Может действительно стоит вкинуться в тот гадюшник на Куреневке? 500 баксов за метр, это не те деньги, над которыми стоит труситься. Кризисы, не кризисы, пусть себе строиться по тихоньку.Новая квартира на правом берегу за 20 косарей, это нечто, если сравнивать с хрущебанами и бабушатниками, в других районах. Думаю за 250-300 баксов сдавать квартиру можно будет при любом раскладе. Это не Патриотика или Эврика возле метро, но и цена другая, соответственно.Таким образом, создам постоянный пассивный доход.Ну и параллельно диверсифицирую свой финансовый портфель куда нибудь в высокодоходное, более рискованное инвестирование.
А где по 500 баксов или 20 косарей? Не вижу в упор таких цен.