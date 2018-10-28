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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2493249424952496>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 20:52

  remark написав:
  zzzzzz написав:
  remark написав: цен таких нет.

Значит уже нет , на прошлой неделе были , 22.10. прайс обновили


Зачем упоминать старую информацию в посте за сегодня?
necovi4 написав:
Часто думаю о Навигаторе. Может действительно стоит вкинуться в тот гадюшник


Вот нашел такую ссылку от 24.10 однушки 14500
https://dbkzhytlobud.com.ua/ua/news/101 ... urce=domik
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 20:52

Есть отличный вариант вложиться в котлован и сразу попытаться скинуть. Сыграть вкороткую с хорошей рентабельностью, но что-то боюсь. Котлованы сейчас мегаопасная штука. Может жить спокойно и не гнаться за лишней копейкой?
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 20:56

  Vlad442 написав:Есть отличный вариант вложиться в котлован и сразу попытаться скинуть. Сыграть вкороткую с хорошей рентабельностью, но что-то боюсь. Котлованы сейчас мегаопасная штука. Может жить спокойно и не гнаться за лишней копейкой?


Если ты про Антоновича 136 , то ДИМ влупит цену со старта наверно все 50 к , судя по тому как он в Автографе поступил
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 20:57

  zzzzzz написав:
  remark написав: цен таких нет.

Значит уже нет , на прошлой неделе были , 22.10. прайс обновили


Вот нашел такую ссылку от 24.10 однушки 14500
https://dbkzhytlobud.com.ua/ua/news/101 ... urce=domik[/quote]

Почему нет в прайсе?
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 20:58

remark вопрос не по адресу, звоните в ОП и им задавайте это вопрос
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 20:59

  zzzzzz написав:remark вопрос не по адресу, звоните в ОП и им задавайте это вопрос

ок. вопрос закрыт.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 21:02

  Vlad442 написав:Есть отличный вариант вложиться в котлован и сразу попытаться скинуть. Сыграть вкороткую с хорошей рентабельностью, но что-то боюсь. Котлованы сейчас мегаопасная штука. Может жить спокойно и не гнаться за лишней копейкой?


Обычно это самая безопасная стратегия. Т.к. пока деньги собирают еще что-то строят. Проблемы становятся видны позже. Если есть все разрешения на строительство и просматривается маржа между стартом и полугодом-год, то можно пробовать. Лучше с минимальным взносом.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 21:05

  zzzzzz написав:Свитолина сегодня еще крутой турнир в Австралии выиграла
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/10/28/7196497/

прийдеться всю рекламу переробляти.
Цікаво, скільки Уня сьогодні заробив на перепостах реклами Оранжа, і при цьому лишився не забанений за рекламу.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 21:20

  remark написав:
  zzzzzz написав:
  remark написав: цен таких нет.

Значит уже нет , на прошлой неделе были , 22.10. прайс обновили


Вот нашел такую ссылку от 24.10 однушки 14500
https://dbkzhytlobud.com.ua/ua/news/101 ... urce=domik

Почему нет в прайсе?

В прайсе есть по 15000, но только на однушки по 54 м2
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 21:26

  antey1969 написав:Значит уже нет , на прошлой неделе были , 22.10. прайс обновили


Вот нашел такую ссылку от 24.10 однушки 14500
https://dbkzhytlobud.com.ua/ua/news/101 ... urce=domik

Почему нет в прайсе?[/quote]
В прайсе есть по 15000, но только на однушки по 54 м2[/quote]

Выложите скан этого прайса, я его не нахожу на сайте.
remark
 
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