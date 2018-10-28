Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Есть отличный вариант вложиться в котлован и сразу попытаться скинуть. Сыграть вкороткую с хорошей рентабельностью, но что-то боюсь. Котлованы сейчас мегаопасная штука. Может жить спокойно и не гнаться за лишней копейкой?
Vlad442 написав:Есть отличный вариант вложиться в котлован и сразу попытаться скинуть. Сыграть вкороткую с хорошей рентабельностью, но что-то боюсь. Котлованы сейчас мегаопасная штука. Может жить спокойно и не гнаться за лишней копейкой?
Если ты про Антоновича 136 , то ДИМ влупит цену со старта наверно все 50 к , судя по тому как он в Автографе поступил
Vlad442 написав:Есть отличный вариант вложиться в котлован и сразу попытаться скинуть. Сыграть вкороткую с хорошей рентабельностью, но что-то боюсь. Котлованы сейчас мегаопасная штука. Может жить спокойно и не гнаться за лишней копейкой?
Обычно это самая безопасная стратегия. Т.к. пока деньги собирают еще что-то строят. Проблемы становятся видны позже. Если есть все разрешения на строительство и просматривается маржа между стартом и полугодом-год, то можно пробовать. Лучше с минимальным взносом.
прийдеться всю рекламу переробляти. Цікаво, скільки Уня сьогодні заробив на перепостах реклами Оранжа, і при цьому лишився не забанений за рекламу.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.