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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 жов, 2018 22:36
Зря кстати Влад написал что в Одессе неперспективно покупать недвигу. Как по мне, то перспективней чем в Киеве.
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